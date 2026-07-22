Iz tabora Visme po odstopu Vingegaarda: Ne moreš se izogniti tej misli

Po dveh tednih dirkanja in taktičnih priprav je padec Jonasa Vingegaarda, vodje ekipe Visma | Lease a Bike, in posledično njegov odstop na 15. etapi njegove moštvene kolege prisilil v popolno spremembo miselnosti. "Jonasa pogrešamo, vendar se veselimo naslednjih etap, v katerih bomo napadali skupaj," je dejal Sepp Kuss.

Sanje ekipe Visma | Lease a Bike o morebitnem novem uspehu v skupni razvrstitvi Dirke po Franciji so se razblinile v nedeljo na 15. etapi, ko je Jonas Vingegaard grdo padel in zaradi zloma ključnice predčasno sklenil Tour. Dirka se je zato povsem spremenila tudi za nizozemsko ekipo, ki se bo v zadnjem tednu osredotočila predvsem na lov na etapne zmage.

Na torkovem kronometru se je najbolje odrezal Bruno Armirail, ki je zasedel osmo mesto, po koncu pa je o dogajanju po nedeljski etapi spregovoril Sepp Kuss. "Seveda smo bili razočarani, saj se je naš del dirke na tisti etapi pravzaprav šele začenjal," je povedal Kuss. "Tik pred zadnjim vzponom se je zgodila nesreča, zato se človek ne more izogniti misli, kaj bi lahko bilo."

"A še vedno imamo zelo močno ekipo in naš fokus se je že preusmeril. Jonasa pogrešamo, vendar se veselimo naslednjih etap, v katerih bomo napadali skupaj, in verjamem, da bomo pri tem tudi uživali. Po skoraj desetletju med profesionalci Kuss poudarja, da so težki udarci v kolesarstvu neizogibni in da se sčasoma naučiš sprejemati razočaranja. To je del športa. Padci se dogajajo. Že tisti večer po etapi je bil Jonas seveda razočaran, a hkrati dobre volje. Zaveda se, da bi lahko bilo še precej huje, v karieri je doživel že hujše padce. Ve tudi, da se bo prihodnje leto vrnil na Tour, in tega se že veseli. Kot kolesar se moraš naučiti hitro preklopiti v glavi, saj je v tem športu vedno več razočaranj kot zmag."

Za hribolazca, kot je Kuss, je bila vožnja na čas, v kateri je zasedel 125. mesto ter zaostal šest minut in 19 sekund za zmagovalcem Remcom Evenepoelom (Red Bull - BORA - hansgrohe), predvsem dan, ki ga je bilo treba preživeti. Svoje priložnosti želi iskati na gorskih etapah. "Na najtežjih gorskih etapah si želim biti v ubežni skupini in predvsem uživati v tem, da sem v ospredju dirke na Touru, kar je že samo po sebi nekaj posebnega. V mislih imam predvsem 19. in 20. etapo, a bomo videli. Veliko bo odvisno od tega, kaj bo storila ekipa UAE, vendar bomo poskusili napasti vsak dan, ko bo to mogoče."

Preberite še: