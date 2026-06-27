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Avtor:
A. T. K.

Sobota,
27. 6. 2026,
8.10

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Belgija pravila Remco Evenepoel Dirka po Franciji

Sobota, 27. 6. 2026, 8.10

14 minut

Stroga pravila v Belgiji

Iz Red Bulla so potrdili: Evenepoel bo izpustil državno prvenstvo. Kaj bo s Tourom?

Avtor:
A. T. K.

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Remco Evenepoel | Remco Evenepoel kljub zahtevam Belgijske kolesarske zveze ne bo nastopil na letošnjem državnem prvenstvu. Ga bo doletela kazen, ki bi lahko vplivala na Tour? | Foto Guliverimage

Remco Evenepoel kljub zahtevam Belgijske kolesarske zveze ne bo nastopil na letošnjem državnem prvenstvu. Ga bo doletela kazen, ki bi lahko vplivala na Tour?

Foto: Guliverimage

Iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe so potrdili, da Remco Evenepoel v nedeljo ne bo nastopil na belgijskem državnem prvenstvu v cestni vožnji, čeprav je udeležba tam obvezna. Kot so sporočili na novinarskem srečanju prek Zooma, bo belgijski zvezdnik dirko izpustil, ker se želi v celoti osredotočiti na Dirko po Franciji, ki se bo začela čez natanko teden dni v Barceloni.

Kot smo že poročali, je za belgijske profesionalne kolesarje nastop na državnem prvenstvu obvezen, izjema je praviloma mogoča le v primeru zdravstvenih težav. Če kolesar prvenstvo izpusti brez zdravniškega ali drugega tehtnega opravičila, mu Belgijska kolesarska zveza lahko naloži devetdnevno prepoved nastopanja, pri čemer je v teh devet dni vštet tudi dan dirke, kar bi veljalo tudi za začetek Dirke po Franciji, ki se začenja čez natanko teden dni, z ekipnim kronometrom v Barceloni. 

Evenepoel zdravstvenih težav nima, zato bo zanimivo spremljati, kakšen bo argument ekipe. "Ekipa bo kmalu podala dodatna pojasnila," je po poročanju spletnega portala WieleFflits skrivnostno namignil tiskovni predstavnik ekipe Gabriele Uboldi.

Ali se strinjate s pravilnikom Belgijske kolesarske zveze, da morajo belgijski profesionalni kolesarji nastopiti na državnem prvenstvu, sicer jim grozi kazen?

  • Da! Podobno bi morali uvesti tudi v Sloveniji.
    56,25 %
    9 glasov
  • Ne, kolesarji naj sledijo svojemu programu oz. programu, ki jim ga določi ekipa.
    43,75 %
    7 glasov
Oddanih 16 glasov

Pri krovni organizaciji belgijskega kolesarstva glede tega ostajajo neomajni. Massimo Van Lancker, športni direktor Belgijske kolesarske zveze, je za prej omenjeni medij poudaril, da zveza za Evenepoela ne namerava narediti izjeme.

"Ne, izjem ni. Belgijsko državno prvenstvo v cestni vožnji je obvezno za vsakega profesionalnega kolesarja, ne glede na njegov profil ali status," vztraja Van Lancker.

Pravno gledano bi bil lahko nastop dvakratnega olimpijskega prvaka na Touru res ogrožen, čeprav gre za položaj brez pravega precedensa. "Če komisar UCI ob startu Toura od kolesarja zahteva licenco, ta pa je suspendiran s strani Belgijske kolesarske zveze, kolesar ne more predložiti veljavne licence," je za WielerFlits pojasnil odvetnik in kolesarski menedžer Billy Reynders.

Prvotno na startni listi državnega prvenstva ni bilo niti Tima Wellensa (UAE Emirates), ki je prav tako v postavi za Tour, a je pozneje vseeno nastopil na cestni dirki in tako izpolnil pravila domače kolesarske zveze. 

Za zdaj tako ostaja odprto vprašanje, ali bo belgijska zveza dejansko posegla po najstrožjem ukrepu ali je bilo dogajanje v zadnjih dneh samo zgodba v stilu "veliko hrupa za nič"?

Evenepoel je sicer potrdil, da je v odlični formi. "Za razliko od lani sem lahko na pripravah opravil vse načrtovane trening bloke. Teža se je znižala, moč pa je ostala. V primerjavi z lanskim letom sem izjemno zadovoljen. Na start prihajam v najboljšem možnem stanju in vesel sem, kje sem trenutno."

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