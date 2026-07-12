Potem ko smo pred dnevi poročali, da je priznani, a pri napovedih pogosto nezanesljivi italijanski športni novinar Beppe Conti v oddaji Radiocorsa napovedal selitev Primoža Rogliča v ekipo UAE Team Emirates - XRG po koncu letošnje sezone , je zdaj njegov kolega te navedbe odločno zavrnil. Conti je trdil, da naj bi Roglič v ekipi ob rojaku Tadeju Pogačarju tudi sklenil svojo kariero.

Ciro Scognamiglio, dobro obveščeni novinar italijanskega športnega časnika La Gazzetta dello Sport, je Contijeve besede zanikal na družbenem omrežju X. Po njegovih informacijah prestop Primoža Rogliča v UAE Team Emirates - XRG za sezono 2027 sploh ni ena od možnosti, ki bi bile trenutno na mizi.

Info @Gazzetta_it - @rogla to @TeamEmiratesUAE from 2027 it's NOT at all an option on the table, sources confirmed us @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) July 11, 2026

Nekdanji trener Rogliča vidi v Ineosu

Kje bo Roglič nadaljeval kariero, tako še vedno ostaja neznanka. Njegov prvi kolesarski trener Boštjan Mervar je v pogovoru za Sportal dejal, da kot najboljšo možnost za izkušenega Zasavca vidi britansko ekipo Ineos Grenadiers.

"Moje mnenje poznate, saj o tem govorim že nekaj let. Če bi se takrat odločil za ta prestop, morda danes ne bi bil v položaju, v katerem se je znašel. Zame je Ineos še vedno ekipa, ki ima cilje in strategijo najbolj na pravem mestu. Zdaj sicer špekuliram, ampak če bi se Primož po odhodu iz Visme odločil za Ineos, danes verjetno ne bi bil v takšnem položaju," je dejal Mervar.

Britanski kolesarski novinar Daniel Benson, ki je prvi objavil potrditev Ralpha Denka, vodje ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, o Rogličevem odhodu, je medtem kot mogoča nova delodajalca slovenskega veterana že izključil ekipe Bahrain Victorious, ki zaradi številnih slovenskih kolesarjev in članov osebja velja za najbolj slovensko moštvo v svetovni seriji, češ da za Rogliča nimajo dovolj denarja, NSN Cycling Team in Movistar.

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