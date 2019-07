Idrija naj gostitelj dirke Po Sloveniji

Finaliste pa so določili glasovi, ki so jih po zaključku dirke v posebni spletni anketi podali novinarji akreditiranih medijev ter zainteresirana splošna javnost, ki je spremljala letošnjo dirko ob njeni trasi ali preko televizijskih ekranov slovenske nacionalne televizije in Eurosporta.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Ocenjevanje je bilo izjemno zahtevno, saj so se prav vse občine in kraji, skozi katere je potekala letošnja trasa dirke, izkazali kot odlični gostitelji, dobri organizatorji, domišljeni koreografi in izjemni navijači, zato tudi ob tej priložnosti izrekamo veliko priznanje in posebno zahvalo prav vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi same dirke ter vseh spremljevalnih dejavnosti. Zahvaljujoč Eurosportu pa je podoba izjemno zelene in turistično zelo privlačne Slovenije prišla v milijone in milijone domov kolesarskih navdušencev in popotnikov po celem svetu. A na koncu vedno zmaga najboljši, in to je bila letos občina Idrija, zato ji izrekamo tudi iskrene čestitke," je ob primopredaji nagrade za letošnjega Naj gostitelja dejala predsednica Organizacijskega odbora dirke in predsednica Kolesarskega kluba Adria Mobil, Mojca Novak.

Foto: Sportida

Primopredaja letošnje nagrade – gre za identičen pokal, ki ga prejme tudi zmagovalec dirke Po Sloveniji v generalni razvrstitvi, to je replika 5.200 let starega lesenega kolesa z Ljubljanskega barja, izdelana v najsodobnejši 3D tehniki - je potekala na sedežu občine v Idriji, nagrado pa je prevzel župan občine, Tomaž Vencelj. Ob tem je izrazil posebno zadovoljstvo, saj je bila letos Idrija po nekajletnem premoru ponovno gostiteljica cilja ene izmed letošnjih etap, ki je popeljala kolesarsko karavano na skoraj 170 kilometrov dolgo traso od Žalca do Idrije. Idrija je tudi sicer znana po številnih kolesarskih imenih, ki so pustila poseben pečat v slovenskem kolesarstvu na sploh, zato so tudi pri letošnji organizaciji in izvedbi zaključka etape pokazali ne zgolj svoje organizacijske sposobnosti pač pa tudi svojo izjemno in tudi zelo poznavalsko obarvano navijaško vnemo.

Zmagovalec etape dobil idrijsko kolo Foto: Sportida

Poseben izraz gostoljubja in izrednega občutka za promocijo lastnega kraja pa so Idrijčani pokazali tudi z izborom pokala, ki ga je ob zaključku etape prejel zmagovalec etape (in tudi kasnejši zmagovalec 26. dirke Po Sloveniji), Italijan v dresu UAE Team Emirates, Diego Ulissi. S seboj je namreč ponesel "Idrijsko kolo", prav za to priložnost izdelan pokal avtorja, slikarja in oblikovalca, sicer dolenjskega rojaka Vladimirja Dada Andderja, ki dobesedno uteleša bogato rudarsko, kovaško in čipkarsko zgodovine Idrije. Tudi etapni pokali, ki jih podeljujejo župani občin, ki gostijo cilje, so namreč posebnost v kolesarskem svetu, kar ni ostalo neopaženo niti komentatorjem televizijskih prenosov. Gre za največkrat unikatne zgodbe slovenskih krajev, ki se predstavljajo svetovni javnosti ter potencialnim turistom dajo vedeti, da tukaj lahko vidijo in doživijo nekaj več.

"Dirka Po Sloveniji, ki jo Kolesarski klub Adria Mobil organizira že 26. let, je v zadnjih nekaj letih nedvomno prerasla okvirje zgolj športne prireditve, kar smo dosegli predvsem s prenosom dirke preko Eurosporta in tako popeljali našo kolesarsko, turistično, gospodarsko, kulturno zgodbo v preko 120 držav sveta. Projekt smo izpeljali v soorganizaciji in partnerstvu predvsem z družbo Adria Mobil ter Slovensko turistično organizacijo ter pod tradicionalnim generalnim pokroviteljstvom družbe Telekom Slovenije in uradnim prevoznikom dirke, družbo Avto Triglav, zastopnikom blagovne znamke Fiat za Slovenijo. Tako močno obarvane celotne trase dirke, kot je bila tudi letos, z izjemnimi aktivisti in navijači, pa zagotovo ne bi bilo brez vseh partnerskih občin, ki so v projektu sodelovale. In teh je bilo letos 31. Skupaj smo poslali v svet edinstveno sliko zelene in privlačne ter gospodarsko uspešne Slovenije, ki jo simbolično želimo ohraniti takšno, kot je, tudi z močnim sloganom "Fight for green / Boj za zeleno," je še dejala predsednica organizacijskega odbora dirke Mojca Novak, ki z optimizmom gleda tudi v prihodnost.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Da bi svet začutil Slovenijo kot gostoljubno, srčno in atraktivno deželo"

Simboličen boj za (27.) zeleno (dirko) se je namreč že začel. Leto dni do naslednjega starta bo treba dobro izkoristiti."Gostiti tako kompleksen projekt, kot je dirka Po Sloveniji, predstavlja veliko truda in prilagajanja v lokalnih skupnostih, prispevati izjemno navijaško vzdušje pa zahteva še dodatne napore. Na Slovenski turistični organizaciji smo veseli letošnjega izjemnega odziva destinacij, ki so pomembno pripomogle k izpostavitvi Slovenije kot zelene dežele za izvedbo tudi najzahtevnejših športnih prireditev. Dirko Po Sloveniji z oglaševanjem na Eurosportu smo prepoznali kot odlično možnost promocije Slovenije in njenih destinacij več kot 40 milijonom ljudi v več kot 120 državah po vsem svetu. Destinacije so s kreativnimi formacijami, pestrim športno-kulturnim programom, izpostavitvijo kulinarične ponudbe ter izjemnim navijaškim vzdušjem obogatile dirko, povečale odmevnost dogodka in opozorile na turistične znamenitosti destinacije. Zahvaljujemo se vsem, tako občinam kot različnim organizacijam, šolam, podjetjem in številnim posameznikom za čas in voljo v prizadevanjih, da bi svet začutil Slovenijo kot gostoljubno, srčno in atraktivno deželo mnogoterih doživetij ter zanimivih naravnih in kulturnih znamenitosti. Vaša podpora je velika motivacija za prihodnje projekte. Zaradi izrednega truda vseh destinacij je bilo težko izbrati zmagovalca naziva Naj gostitelj dirke. Iskrene čestitke Idriji za ta naziv," je povedala, Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.