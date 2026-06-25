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Avtor:
B. B.

Četrtek,
25. 6. 2026,
20.17

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

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Natisni članek
Edoardo Affini Visma | Lease a Bike Dirka po Franciji Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Četrtek, 25. 6. 2026, 20.17

1 ura, 23 minut

Še en udarec

Hud padec: Je Jonas Vingegaard izgubil še enega pomočnika?

Avtor:
B. B.

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Edoardo Affini | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ekipa Visma Lease a Bike je pred začetkom letošnje Dirke po Franciji doživela nov neprijeten udarec. Na italijanskem državnem prvenstvu v vožnji na čas je hudo padel Italijan Edoardo Affini, eden ključnih pomočnikov Jonasa Vingegaarda za Tour.

Po poročanju italijanskih medijev so Affinija po padcu morali odpeljati z reševalnim vozilom, pri tem pa naj bi bil ves čas pri zavesti. Po zadnjih informacijah pregledi v bolnišnici niso pokazali zlomov, kako bo potekalo njegovo okrevanje, pa za zdaj še ni znano.

Morebitna odsotnost Affinija bi bila nov velik udarec za Vismo, ki je že ostala brez Christopha Laporta in Wouta van Aerta. Affini bi imel pomembno vlogo  na ravninskih etapah in uvodnem ekipnem kronometru letošnje francoske pentlje.

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