Hud padec: Je Jonas Vingegaard izgubil še enega pomočnika?

Ekipa Visma Lease a Bike je pred začetkom letošnje Dirke po Franciji doživela nov neprijeten udarec. Na italijanskem državnem prvenstvu v vožnji na čas je hudo padel Italijan Edoardo Affini, eden ključnih pomočnikov Jonasa Vingegaarda za Tour.

Affini crashed heavily during the Italian National Time Trial Championships and was taken to hospital. He never lost consciousness.



Examinations at the hospital showed that no fractures were sustained. Over the coming days, his recovery will be monitored. pic.twitter.com/EfqlOhnlLJ — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 25, 2026

Po poročanju italijanskih medijev so Affinija po padcu morali odpeljati z reševalnim vozilom, pri tem pa naj bi bil ves čas pri zavesti. Po zadnjih informacijah pregledi v bolnišnici niso pokazali zlomov, kako bo potekalo njegovo okrevanje, pa za zdaj še ni znano.

Morebitna odsotnost Affinija bi bila nov velik udarec za Vismo, ki je že ostala brez Christopha Laporta in Wouta van Aerta. Affini bi imel pomembno vlogo na ravninskih etapah in uvodnem ekipnem kronometru letošnje francoske pentlje.

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