Hauptman: Zame je 12. mesto Rogliča dober rezultat

Štiriinpetdeset kilometrov dolgo posamično vožnjo na čas je najhitreje končal Avstralec Rohan Dennis, ki je sredi julijske dirke po Franciji brez pojasnil sestopil s kolesa in od takrat ni več dirkal.

Svojeglavi Dennis se je zavil v molk, tako kot njegova ekipa Bahrain-Merida, pred dnevi pa je napovedal, da je vrhunsko pripravljen in odločen, da ubrani naslov iz Innsbrucka 2018. To mu je res uspelo, pred ciljno ravnino je celo ujel zmagovalca nedavno končane dirke po Španiji Rogliča, ki se je na progo podal tri minute pred njim.

"Načrt je bil, da Primož starta z rezervo"

"Primožu so se Vuelta, zmaga ter padec verjetno poznali pri nastopu. Zame je 12. mesto dober rezultat. Vem, da Primož ne bo zadovoljen. Uvrstitve v prvo dvajseterico so dobre. A Primož je na SP leta 2017 že osvojil medaljo, sposoben je več. Dennis je od sredine dirke po Franciji mislil na kronometer. V ospredju so bili specialisti za kronometer, ki so se posebej pripravljali na dirko," je dejal Hauptman.

"Primožu so se Vuelta, zmaga ter padec verjetno poznali pri nastopu. Zame je 12. mesto dober rezultat. Vem, da Primož ne bo zadovoljen. Uvrstitve v prvo dvajseterico so dobre," pravi selektor Andrej Hauptman. Foto: Klemen Korenjak

"Vedeli smo, da bo odločal sredinski in zadnji del dirke. Načrt je bil, da Primož starta z rezervo. Po prvem delu sem mu povedal zaostanek, potem pa šlo, kot je šlo," je načrt razkril slovenski selektor.

Tudi drugi slovenski kolesar na kronometru Tratnik je zaostal za svojimi pričakovanji - želel si je izboljšati 10. mesto s SP 2017 v Bergnu. Takrat je bil srebrn Roglič.

"Tratnik ni imel svojega dne. Tako pač je. Sploh pri Janu je tako. Ko ima dober dan, je sposoben priti v prvo deseterico. Tako je bilo dve leti nazaj. Njegova dnevna forma ni bila prava," je dejal Hauptman.

"V nedeljo za nas najbolj pomembna dirka"

Pred Hauptmanovimi izbranci so zdaj trije dnevi počitka, nato jih čaka nedeljska, več kot 280 kilometrov dolga cestna dirka. Rogliču, Tratniku in Tadeju Pogačarju, ki so že v Yorkshiru, se bodo v četrtek pridružili še Matej Mohorič, Jan Polanc, Grega Bole, Luka Pibernik in David Per.

"V nedeljo je za nas najbolj pomembna enodnevna dirka. Treba se bo 'resetirati', maksimalno pripraviti in narediti največ, kar se da," je v sredo zaključil Hauptman, ki ni spal povsem mirno.

Roglič je namreč po sredinem kronometru potožil nad bolečino v zadnjični mišici, ki je posledica padca na Vuelti, zato je pod vprašaj postavil cestno dirko. Hauptman je sporočil, da bo Roglič končno odločitev sprejel po četrtkovem dopoldanskem treningu. V primeru, da ne bo startal, doma kot rezerva čaka Rok Korošec.