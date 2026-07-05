Oblasti francoskega departmaja Pyrenees-Orientales so sporočile, da je ponedeljkova tretja etapa kolesarske dirke po Franciji ogrožena zaradi gozdnih požarov v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev naj bi bila znana do konca dneva.

Zahtevna tretja etapa bi se morala po prvotnem načrtu začeti v španskem Granollersu in končati v francoskem Les Anglesu po 195,9 km, a bodo oblasti končno odločitev o tem sporočile do konca današnjega dne, piše AFP.

O tem je na tiskovni konferenci v pirenejskem departmaju govoril prefekt Pierre Regnault de la Mothe. "Požar se je ponovno okrepil in razširil, mobilizirali smo vse vire, da bi ga omejili," je dejal prefekt omenjenega departmaja.

Požar v departmaju je uničil že območje velikosti 1500 hektarjev, nahaja pa se vsega 70 km od Les Anglesa, kjer je predviden cilj ponedeljkove etape.

Zaradi požara so se v nedeljo zjutraj oblasti v departmaju v Pirenejih odločile zapreti glavno cesto, ki omogoča dostop z obale do trase ponedeljkove etape Toura.

"Primarno smo jo zaprli zaradi lažjega dostopa in dela reševalnih služb. Kot drugo moramo zagotoviti varnost udeležencev v prometu," je še dejal Regnault de la Mothe.

Za zdaj so oblasti za ponedeljek malce bolj optimistične, saj naj bi bilo nekaj manj vetra, še dodaja AFP. Vodstvo dirke po Franciji o tem še ni podalo uradnih informacij.

Današnja etapa poteka v Kataloniji, in sicer na trasi med Tarragono in Barcelono (168,5 km).

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