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Avtor:
STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
19.06

Osveženo pred

59 minut

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Tour de France Tour de France Dirka po Franciji gozdni požar

Nedelja, 5. 7. 2026, 19.06

59 minut

Tretja etapa Toura prilagojena in brez gledalcev

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,75
Tadej Pogačar & Jonas Vingegaard, TdF 26 | Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta na prvem in drugem mestu skupne razvrstitve. | Foto Reuters

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta na prvem in drugem mestu skupne razvrstitve.

Foto: Reuters

Oblasti francoskega departmaja Pyrenees-Orientales so se odločile, da bo tretja etapa kolesarske dirke po Franciji potekala prilagojeno in brez gledalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Že zjutraj so iz departmaja v Pirenejih sporočili, da bi lahko zaradi gozdnih požarov prišlo do sprememb v etapi.

Zdaj so se odločili, da bodo 195,9 km dolgo etapo s ciljem v Les Anglesu na vzhodni strani Pirenejev prilagodili, obenem pa ob trasi na francoski strani meje ne bo gledalcev, še posebej v okolici cilja, so zapisali pri AFP.

Razlog za to je predvsem mobilizacija služb za nujne primere na gašenje velikega požara na območju južnega dela Francije, je sporočil prefekt departmaja Pierre Regnault de la Mothe.

"V francoskem delu etape podporna karavana za promocijo in oglaševanje ne bo potovala. Prehod območja bomo omejili na kolesarje in podporna vozila, bistvena za organizacijo dirke," je dodal prefekt departmaja.

Obenem je zaprosil, da se javnost ne približuje progi in ciljnemu območju v Les Anglesu. "Žal moram sporočiti, da bo vsaj v Franciji etapa potekala brez gledalcev," je dodal Regnault de la Mothe.

Gorska tretja etapa s 3850 višinskimi metri se bo kot prvotno načrtovano začela v španskem Granollersu in končala v francoskem Les Anglesu po 195,9 km.

"Požar se je ponovno okrepil in razširil, mobilizirali smo vse vire, da bi ga omejili," je že dopoldne dejal prefekt omenjenega departmaja.

Požar v departmaju je uničil že območje velikosti 1500 hektarjev, nahaja pa se vsega 70 km od Les Anglesa, kjer je predviden cilj ponedeljkove etape.

Zaradi požara so se v nedeljo zjutraj oblasti v departmaju v Pirenejih odločile zapreti glavno cesto, ki omogoča dostop z obale do trase ponedeljkove etape Toura.

V današnji drugi etapi dirke po Franciji je slavil Mehičan Isaac del Toro pred moštvenim kolegom, Slovencem Tadejem Pogačarjem. V skupnem seštevku je slovenski as napredoval na drugo mesto, za vodilnim Dancem Jonasom Vingegaardom pa zaostaja šest sekund.

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