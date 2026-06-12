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Avtor:
STA

Petek,
12. 6. 2026,
14.09

Osveženo pred

28 minut

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Maruša Tereza Šerkezi gorsko kolesarstvo

Petek, 12. 6. 2026, 14.09

28 minut

Gorsko kolesarstvo, Leogang, kratki kros

Maruša Tereza Šerkezi v blatnih razmerah tik pod stopničkami

Avtor:
STA

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Maruša Tereza Šerkezi | Maruša Tereza Šerkezi je zasedla četrto mesto. | Foto Grega Stopar

Maruša Tereza Šerkezi je zasedla četrto mesto.

Foto: Grega Stopar

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi svetovnega pokala v Leogangu v Avstriji v kategoriji mlajših članic v kratkem krosu osvojila četrto mesto. Za zmagovalko iz Švice Monique Halter je v zelo zahtevnih razmerah zaostala 15 sekund.

Osemnajstletna slovenska kolesarka nadaljuje dobre nastope v kategoriji mlajših članic. S četrtim mestom na današnji blatni in deževni stezi v Leogangu je napredovala tudi na četrto mesto v skupnem seštevku krajše discipline krosa.

Danes je slavila Halter, ki je za osem sekund ugnala Nizozemko Bloeme Kalis, tretja pa je bila domačinka Katrin Embacher z zaostankom 11 sekund. Druga slovenska predstavnica Tina Vrhovnik je zasedla 37. mesto med 38 tekmovalkami na startu.

Šerkezi je to sezono na treh tekmah kratkega krosa zasedla še peto mesto v korejskem Jongpjongu in 12. v češkem Novem Mestu. Skupaj je zbrala 194 točk, vodilna pa je Američanka Makena Kellerman z 297.

Ob 17.30 bodo v kratkem krosu tekmovale članice z edino Slovenko Vito Movrin. Ob 18.20 bo še moška preizkušnja.

Glavni del programa bo za predstavnike in predstavnice v krosu v nedeljo. Mlajše članice se bodo na progo podale ob 8.30, članice ob 11.55, člani pa ob 13.50.

Ta konec tedna bosta v mlajših kategorijah v spustu tekmovala Ažbe Kalinšek in Max Žvegla. Slovenski predstavniki bodo v mlajših in članskih konkurencah tekmovali tudi v disciplini enduro.

Vita Movrin
Sportal Vita Movrin 21. v olimpijskem krosu na Češkem
Maruša Tereza Šerkezi
Sportal Šerkezi v Novem Mestu četrta v olimpijskem krosu
Maruša Tereza Šerkezi
Sportal Maruša Tereza Šerkezi 12. v kratkem krosu
Maruša Tereza Šerkezi gorsko kolesarstvo
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