Maruša Tereza Šerkezi v blatnih razmerah tik pod stopničkami

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi svetovnega pokala v Leogangu v Avstriji v kategoriji mlajših članic v kratkem krosu osvojila četrto mesto. Za zmagovalko iz Švice Monique Halter je v zelo zahtevnih razmerah zaostala 15 sekund.

Osemnajstletna slovenska kolesarka nadaljuje dobre nastope v kategoriji mlajših članic. S četrtim mestom na današnji blatni in deževni stezi v Leogangu je napredovala tudi na četrto mesto v skupnem seštevku krajše discipline krosa.

Danes je slavila Halter, ki je za osem sekund ugnala Nizozemko Bloeme Kalis, tretja pa je bila domačinka Katrin Embacher z zaostankom 11 sekund. Druga slovenska predstavnica Tina Vrhovnik je zasedla 37. mesto med 38 tekmovalkami na startu.

Šerkezi je to sezono na treh tekmah kratkega krosa zasedla še peto mesto v korejskem Jongpjongu in 12. v češkem Novem Mestu. Skupaj je zbrala 194 točk, vodilna pa je Američanka Makena Kellerman z 297.

Ob 17.30 bodo v kratkem krosu tekmovale članice z edino Slovenko Vito Movrin. Ob 18.20 bo še moška preizkušnja.

Glavni del programa bo za predstavnike in predstavnice v krosu v nedeljo. Mlajše članice se bodo na progo podale ob 8.30, članice ob 11.55, člani pa ob 13.50.

Ta konec tedna bosta v mlajših kategorijah v spustu tekmovala Ažbe Kalinšek in Max Žvegla. Slovenski predstavniki bodo v mlajših in članskih konkurencah tekmovali tudi v disciplini enduro.