Vodja ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Ralph Denk je na novinarski konferenci pred Dirko po Franciji pojasnil, kako bo v nemški ekipi urejeno vprašanje vodstva med Remcom Evenepoelom in Florianom Lipowitzem. To je bil njegov prvi javni nastop na temo ekipne hierarhije za Tour, odkar se je Evenepoel pozimi za večmilijonsko odškodnino preselil iz Soudal Quick-Stepa.

Vprašanje vodstva je postalo še posebej aktualno zaradi odlične forme Floriana Lipowitza, ki je prejšnji teden na dirki Po Sloveniji osvojil dve etapi in skupno zmago, svojo prvo v skupnem seštevku etapne dirke med profesionalci. S tem je še potrdil svoj status po tretjem mestu na lanski Dirki po Franciji, kjer sta bila pred njim le Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, a očitno tudi to še ni dovolj, da bi ga v ekipni hierarhiji postavili na prvo mesto.

Denk je namreč jasno povedal, da bo na Touru na papirju prvi mož ekipe Remco Evenepoel in ne Lipowitz. "Remco je še vedno vodja ekipe, Florian Lipowitz pa je nekako drugi mož," je dejal Denk.

"Razčistiti bosta morala na cesti"

Ob tem je dodal, da hierarhija deloma odraža tudi večjo medijsko pozornost, ki jo pritegne Evenepoel, ne pa nujno velike športne razlike med obema.

"Prepričan sem, da lahko to deluje. Sčasoma bo prišel dan, ko se bo eden ali drugi počutil bolje. Takrat bosta morala to razčistiti sama na cesti," je pojasnil.

Zanimivo je, da so v ekipi za Evenepoela izbrali povsem drugačen recept priprave za Tour kot pri tekmecih, saj v nasprotju z njimi Belgijec vse od klasike Liege–Bastogne–Liege konec aprila sploh ni več tekmoval in bo kar 68 dni brez tekmovalnega ritma.

Čeprav osmerica za Tour še ni znana, bo skoraj zagotovo med njimi Jan Tratnik. Foto: Aleš Fevžer

Še vedno ni znano, kdo potuje na Tour

V ekipi še vedno niso razkrili osmerice, ki bo nastopila na letošnjem Touru. Na seznamu je skoraj zagotovo Jan Tratnik, ki se je na dirki Po Sloveniji spet izkazal kot izjemen pomočnik, ni pa Primoža Rogliča, ki se bo v petek in nedeljo boril za naslov slovenskega državnega prvaka v kronometru in cestni vožnji.

Glavna tarča obeh Red Bullovih kapetanov bo seveda Tadej Pogačar. Prvi kolesar sveta na Tour prihaja po skupni zmagi na Dirki po Švici, kjer je dobil tudi tri etape. To je bila njegova šesta zmaga na enotedenskih oziroma večdnevnih dirkah v sezoni 2026, potem ko je slavil že na Strade Bianche, Milano–Sanremo, Dirki po Flandriji, Liège–Bastogne–Liège in Dirki po Romandiji. Denk ne skriva, da bo Pogačarja izjemno težko premagati.

"Če bo z njegovega vidika vse potekalo normalno, ga bo prekleto težko sploh izzvati," je priznal Denk.

Dirka po Franciji se bo začela v soboto, 4. julija, v Barceloni z 19-kilometrskim ekipnim kronometrom. Že druga etapa bo karavano popeljala v Pireneje, v tretji pa bodo kolesarji prečkali francosko mejo. Najpomembnejša etapna dirka sezone se bo končala v nedeljo, 26. julija, v Parizu, kjer bodo kolesarji trikrat prevozili tudi vzpon na Montmartre. Lani je zadnjo etapo dobil Wout van Aert, ki ga zaradi poškodbe komolca na letošnjem Touru ne bo.

Preberite še: