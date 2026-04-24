Italijanski kolesar ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Giulio Pellizzarri je zmagovalec petdnevne dirke po Alpah. Moštveni kolega Primoža Rogliča je dobil zadnjo, najtežjo etapo dirke, ki se je končala v Bolzanu. Spet je izvrstno kolesaril mladi Jakob Omrzel, v 128,6 kilometra dolgi etapi s štirimi vzponi, najtežjima v zadnjem delu, je kolesar ekipe Bahrain Victorious zasedel peto mesto, skupno pa je dirko kot šesti.

Giulio Pellizzari je na dirki že dobil drugo etapo in je vodil že pred začetkom zadnje, v kateri je tekmece premagal na zadnjem vzponu. Izkazal pa se je nato tudi v spustu, prednost je povečal, na koncu je v cilj v Bolzanu prišel točno pol minute pred skupino treh kolesarjev, med katerimi je bil v sprintu najhitrejši Kolumbijec Egan Bernal pred Avstralcem Michaelom Storejem ter Nizozemcem Thymenom Arensmanom.

Jakob Omrzel je že na zadnjem vzponu napovedoval peto mesto, na spustu so ga sicer ujeli trije kolesarji, a se je nadarjeni Slovenec izkazal tudi v sprintu, premagal je vse konkurente in v etapi z minuto in desetimi sekundami zaostanka zasedel peto mesto.

Pellizzari, ki je pred to dirko zmagal le enkrat, dobil je etapo na Vuelti, je v skupnem seštevku za 40 sekund premagal Bernala, Arensman na tretjem mestu je zaostal 50 sekund, slovenski državni prvak, 20-letni Omrzel, lani četrti na dirki Po Sloveniji in sedmi na dirki po Hrvaški, pa minuto in 55 sekund. V seštevku mladih kolesarjev je bil tretji, pred njim se je poleg Pellizzarija uvrstil tudi Francoz Mathys Rondel, oba pred njim sta dve leti starejša.

Drugi slovenski predstavnik in Omrzelov moštveni kolega Roman Ermakov je tokrat zaostal dobrih 19 minut, v ozadju je bil tudi v skupnem seštevku.