Francoski čudežni deček pred generalko za Tour napoveduje napad na zmago

19-letni francoski kolesar Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki je lani v svoji prvi profesionalni sezoni na dirki Tour Auvergne-Rhône-Alpes (nekdanji Kriterij po Dofineji) v skupnem seštevku osvojil izjemno osmo mesto, se letos vrača z bistveno višjimi ambicijami. Odkrito cilja na sam vrh.

Za njim so tritedenske višinske priprave v Sierri Nevadi, opravil je tudi ogled legendarnega prelaza Col du Tourmalet, kjer je postavil rekord, v zadnjih tednih pa se je posebej posvečal dolgim vzponom. Ti bodo ključni tudi na letošnjem Touru, na katerem bo nastopil prvič, a ga mnogi že zdaj uvrščajo v najožji krog favoritov.

Dirka po Franciji se bo začela 4. julija z ekipnim kronometrom v Barceloni in končala 26. julija v Parizu.

"Za mano je dober sklop treningov na višini v Sierri Nevadi, kjer sem se posebej osredotočil na dolge vzpone," je v izjavi za javnost pred začetkom dirke povedal Seixas, ki v domovini velja za enega največjih upov za etapne dirke.

Pri komaj 19 letih ima v svoji zbirki že sedem profesionalnih zmag, v Franciji pa od njega pred poletjem pričakujejo ogromno. Njegov napovedani nastop na Touru je še dodatno dvignil zanimanje, saj ga mnogi vidijo kot enega redkih mladih kolesarjev, ki bi lahko v prihodnosti ogrozili prevlado Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda.

Foto: Ana Kovač

Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ena najpomembnejših pripravljalnih dirk pred Tourom, bo zanj pomemben test pred vrhuncem sezone, predvsem z vidika forme, regeneracije in primerjave z lanskim letom. A Seixas ne skriva, da ga zanima precej več kot le dober občutek.

Tour Auvergne-Rhône-Alpes (nekdanji Kriterij po Dofineji) bo trajala od 7. do 14. junija 2026. Na provizorični startni listi sta tudi Gal Glivar (Alpecin - Premier Tech) in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).

"Ta teden bo zame pomemben, saj bom lahko primerjal občutke, predvsem pri regeneraciji, z lanskimi, ko sem bil osmi. Na cestah, ki jih zelo dobro poznam, v svoji domači regiji, grem po zmago," je samozavestno napovedal.

Ob tem poudarja, da je dirka tudi pomemben del priprav na julijski Tour de France. "Hkrati želim nadgraditi napredek in izhodišča, ki smo jih z ekipo zgradili od začetka leta, s pogledom proti Dirki po Franciji," je dodal.

Na dirke se vračata Del Toro in Ayuso

Čeprav na dirko prihaja z visokimi ambicijami, se zaveda, da ga v boju za vrh čaka izjemno zahtevna naloga. Na štartu bodo tudi močni tekmeci za skupno zmago, med njimi Isaac Del Toro (UAE Emirates) in Juan Ayuso (Lidl-Trek), trasa z več gorskimi etapami pa bo hitro pokazala, kdo je pred Tourom že na dostojni ravni.

Francoski najstnik bo na domačih cestah nedvomno deležen ogromne pozornosti in navijaške podpore, s pričakovanim dvigom rezultatov pa bodo rasli tudi apetiti javnosti in njihova pričakovanja. Za zdaj se zdi, da samozavestnemu mladeniču pritisk ne jemlje poguma. Prav nasprotno, kot da bi ga še dodatno gnal naprej.

Zakaj Tour Auvergne-Rhône-Alpes in ne Kriterij po Dofineji?



Razlog za spremembo imena dirke je vse tesnejša povezanost in vse večja podpora francoske regije Auvergne-Rhône-Alpes, ki je v zadnjih letih postala osrednji prostor ene najpomembnejših pripravljalnih dirk pred Tourom.

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