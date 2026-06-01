Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
15.05

Filip Kosi NK Aluminij nogometna tržnica

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 15.05

Filip Kosi se po treh sezonah v Aluminiju seli v FK Sarajevo

Filip Kosi | Foto NK Aluminij

Filip Kosi po treh sezonah zapušča Nogometni klub Aluminij Kidričevo, svojo kariero bo nadaljeval pri sarajevskem velikanu FK Sarajevo.

Triindvajsetletni levi bočni branilec se je v Aluminij preselil iz Beltincev, skupaj pa je za rdeče-bele v treh sezonah vknjižil dvainosemdeset nastopov, ob tem je dosegel tudi pet zadetkov in vknjižil deset asistenc. V pravkar končani sezoni je Filip Kosi petindvajsetim prvenstvenim nastopom dodal še štiri pokalne, ob tem pa tri izjemna leta v »šumi« kronal s pokalno lovoriko, so sporočili iz kluba.

V svojem zadnjem intervjuju za rdeče-bele je poudaril, da bo vsak skupen uspeh za vedo ostal del njega. "Po treh nepozabnih letih je prišel čas za novo poglavje. Rad bi se zahvalil vsem v klubu, soigralcem, trenerjem, vodstvu, zaposlenim in navijačem za zaupanje, podpro in vse trenutke, ki smo jih skupaj doživeli. V teh treh letih sem kot nogometaš, in kot človek veliko pridobil in se veliko naučil, ustvaril številne spomine in spoznal ljudi, ki jih ne bom nikoli pozabil. Vsaka tekma, vsak trening in vsak skupen uspeh bo ostal del mene. Klubu želim veliko sreče in uspeha tudi v prihodnje. Hvala za vse."

