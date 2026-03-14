Ta konec tedna se v italijanski Veroni začenja evropski pokal v disciplini BMX Race. Na dveh ločenih tekmovanjih nastopa 19 kolesarjev in kolesark iz Slovenije.

Verona je v koledarju evropskega pokala BMX Race Sloveniji najbližje prizorišče. Letos bodo v evropskem pokalu potekale dirke na sedmih lokacijah, na vsaki po dve ločeni tekmovanji. Verona gosti prve obračune sezone, na štart pa se je odpravilo skupno 19 predstavnikov iz Slovenije. Skupno v Veroni nastopa več kot 1.200 kolesarjev.

Tine Dovžak se je prvi dan v konkurenci 146 kolesarjev prebil v osmino finala razreda fantov 15–16 let. Foto: Peter Dovžak

Zaradi zdravstvenih težav v Italiji s kolesom žal ni bilo lanskega državnega prvaka Vala Trinla Lampiča. Po njegovi zaslugi bi imela Slovenija lahko letos spet tekmovalca v kategoriji U23, ki poleg discipline Elite velja za vrh discipline BMX Race. Lampič je tudi najstarejši član slovenske razvojne ekipe pri KZS, kjer so letos v postavi še Tine Dovžak, Jošt Ložar in Maj Nanut – selektor ekipe je Uroš Klauž.

Ob odsotnosti Lampiča je petkov del programa v Veroni najuspešneje začel Dovžak, ki je v kategoriji fantov 15–16 let dosegel 37. mesto med 146 nastopajočimi. Smolo je imel v istem razredu Ložar, ki je v prvi vožnji (motu) padel in si pri tem zlomil komolec. Obetavni slovenski kolesar je nedavno končal okrevanje po težji poškodbi noge.

Večina slovenskih tekmovalcev v Veroni nastope začenja danes. Včeraj so se v mlajših kategorijah višje uvrstili Brina Frank (2. mesto, deklice 9 let), Jure Rakuša (12. mesto, fantje do 8 let) in Gal Malavašič Šurca (15. mesto, fantje do 11 let).

