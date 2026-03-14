BMX Race – evropski pokal v Veroni

Evropski pokal BMX Race se začenja v Veroni: med 1.200 kolesarji na štartu 19 Slovencev

BMX Race Verona | Prizorišče modernega objekta za BMX Race v Veroni. | Foto Super Potencial

Prizorišče modernega objekta za BMX Race v Veroni.

Foto: Super Potencial

Ta konec tedna se v italijanski Veroni začenja evropski pokal v disciplini BMX Race. Na dveh ločenih tekmovanjih nastopa 19 kolesarjev in kolesark iz Slovenije.

Verona je v koledarju evropskega pokala BMX Race Sloveniji najbližje prizorišče. Letos bodo v evropskem pokalu potekale dirke na sedmih lokacijah, na vsaki po dve ločeni tekmovanji. Verona gosti prve obračune sezone, na štart pa se je odpravilo skupno 19 predstavnikov iz Slovenije. Skupno v Veroni nastopa več kot 1.200 kolesarjev.

Tine Dovžak se je prvi dan v konkurenci 146 kolesarjev prebil v osmino finala razreda fantov 15–16 let. | Foto: Peter Dovžak Tine Dovžak se je prvi dan v konkurenci 146 kolesarjev prebil v osmino finala razreda fantov 15–16 let. Foto: Peter Dovžak Ponovno poškodba za obetavnega Jošta Ložarja

Zaradi zdravstvenih težav v Italiji s kolesom žal ni bilo lanskega državnega prvaka Vala Trinla Lampiča. Po njegovi zaslugi bi imela Slovenija lahko letos spet tekmovalca v kategoriji U23, ki poleg discipline Elite velja za vrh discipline BMX Race. Lampič je tudi najstarejši član slovenske razvojne ekipe pri KZS, kjer so letos v postavi še Tine Dovžak, Jošt Ložar in Maj Nanut – selektor ekipe je Uroš Klauž. 

Ob odsotnosti Lampiča je petkov del programa v Veroni najuspešneje začel Dovžak, ki je v kategoriji fantov 15–16 let dosegel 37. mesto med 146 nastopajočimi. Smolo je imel v istem razredu Ložar, ki je v prvi vožnji (motu) padel in si pri tem zlomil komolec. Obetavni slovenski kolesar je nedavno končal okrevanje po težji poškodbi noge. 

Večina slovenskih tekmovalcev v Veroni nastope začenja danes. Včeraj so se v mlajših kategorijah višje uvrstili Brina Frank (2. mesto, deklice 9 let), Jure Rakuša (12. mesto, fantje do 8 let) in Gal Malavašič Šurca (15. mesto, fantje do 11 let).
 

BMX Race
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.