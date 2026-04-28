Evropski pokal BMX Race na Češkem, za Slovence tokrat tudi stopničke #foto

Evropski pokal BMX Race se je nadaljeval na Češkem, kjer so stali na stopničkah tudi mlajši slovenski kolesarji.

Po dveh ločenih dirkah v Italiji (Verona) in na Nizozemskem (Tiel) se je evropski pokal BMX Race nadaljeval na Češkem (Benátky nad Jizerou). V večini tekmovalnih razredov je bila konkurenca spet zelo številčna in močna, a so slovenski kolesarji uspeli doseči nekaj zelo vidnih dosežkov.

Tretje mesto za Gala Malavašiča Šurco v razredu fantov do 11 let. Foto: Super Potencial

Največ možnosti so imeli Slovenci in Slovenke med mlajšimi kategorijami, saj se nato v naslednjih starostnih kategorijah konkurenca le še krepi. Enega najboljših dosežkov je na Češkem dosegel mladi Gal Malavašič Šurca (ŠKD Super Potencial), ki je nedeljsko dirko v razredu fantov do 11 let končal na tretjem mestu med skupno 61 kolesarji.

V razredu fantov do 8 let (28 temovalcev) bil Jure Rakuša (BSX Maribor) dvakrat tretji, Brina Frank pa med deklicami do devet let (13 tekmovalk) šesta in peta.

V kategoriji fantov 17-24 let sta se v polfinale uspela uvrstiti Nik Prek (ŠKD Super Potencial) in Nejc Heric (KD Rajd). Prek je bil na 10., Heric pa na 14. mestu.

V razredu fantov starih 15-16 let je vozilo kar 108 tekmovalcev. Tine Dovžak se je uspel prebiti do četrtfinala, kjer je osvojil 21. in 36. mesto. Slovenci smo imeli tokrat svojega predstavnika spet tudi v kategoriji U23. Državni prvak Val Trinle Lampič (KD Rajd) je med 95 tekmovalci iztržil 79. in 78. mesto.

V razredu Cruiser (17 tekmovalcev) se je Peter Dovžak uvrstil na 10. mesto.