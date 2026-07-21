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Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Torek,
21. 7. 2026,
20.30

Osveženo pred

58 minut

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Remco Evenepoel Tadej Pogačar Tadej Pogačar Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Dirka po Franciji spoštovanje

Torek, 21. 7. 2026, 20.30

58 minut

Evenepoel stopil v bran Pogačarju: Govorimo o zgodovini

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

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Od našega poročevalca iz Thonon-Les-Bainsa

Remco Evenepoel Tadej Pogačar | Remco Evenepoel izjemno ceni slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja. | Foto Guliverimage

Remco Evenepoel izjemno ceni slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja.

Foto: Guliverimage

Kralj kronometra Remco Evenepoel je po veliki zmagi v posamični vožnji na čas na Dirki po Franciji odločno zavrnil namige, da je ta zaradi prevlade Tadeja Pogačarja postala dolgočasna. Belgijec, ki je slovenskega šampiona v kronometru premagal v nedeljo in torek, na njegovo nadvlado gleda povsem drugače. "Zame je to vznemirljivo. Govorimo o zgodovini. Morda letos petič osvoji Tour de France," je poudaril. Veselje ob zmagi pa je hitro zasenčila novica o padcu moštvenega kolega Floriana Lipowitza, o katerem je govoril z izbranimi besedami.

Specialist za vožnjo na čas Remco Evenepoel je na kronometru v 16. etapi pokazal, zakaj velja za enega najboljših na svetu v tej disciplini. Za mnoge je najboljši. Evenepoel je izkoristil traso, ki mu je ustrezala, ter ugnal tudi vodilnega na Dirki po Franciji Tadeja Pogačarja.

Evenepoel: Pogačar je najboljši

Po prihodu v cilj je moral zato odgovoriti tudi na vprašanje, ali bosta njegovi zaporedni zmagi na Touru poskrbeli za več napetosti. V zadnjih dneh so nekateri izpostavljali, da je Tour zaradi Pogačarjeve premoči postal dolgočasen. Belgijec se s takšnim razmišljanjem ne strinja: "Težko je odgovoriti. Sam tega ne vidim kot nekaj dolgočasnega. Zame je izjemno impresivno, da lahko prikazuje takšne predstave. Po njem se zgledujem in skušam priti na to raven, kar ni preprosto niti na treningih niti na dirkah," je o Pogačarju povedal Evenepoel.

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Slovencu je namenil dodatne izbrane besede: "Je superzvezdnik. Je najboljši. Ljudem zaradi tega ne bi smelo biti dolgčas. Za nas je on izziv. Velika čast je tekmovati proti šampionu, kot je on. Morda se komu zdi dolgočasno, meni pa je vznemirljivo. Morate vedeti, da govorimo o zgodovini. Morda bo osvojil peti Tour de France, kar je pred njim uspelo le štirim kolesarjem," je poudaril zmagovalec kronometra.

Veselje je prekinila novica o Lipowitzu

Razpoloženje v ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe pa kljub veliki zmagi ni bilo povsem prešerno. Florian Lipowitz je grdo padel v enem od desnih ovinkov in moral v bolnišnico, Evenepoel pa za nesrečo moštvenega kolega ob prihodu v cilj še ni vedel.

"Težko bomo to pogoltnili. Na cilju nisem vedel, kaj se je zgodilo. Čakal sem svoj rezultat in Tadejevega. Ko sem izvedel, da sem zmagal, so mi povedali, da je Lipo padel. To je bil zelo žalosten trenutek," je dejal.

Remco Evenepoel je bil šokiran, ko je izvedel za padec Floriana Lipowitza. | Foto: Maximilian Fries / Red Bull Content Pool Remco Evenepoel je bil šokiran, ko je izvedel za padec Floriana Lipowitza. Foto: Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Spomnil se je, koliko je mladi Nemec vložil v priprave na Tour: "Veliko je vložil. Bil je na višinskih pripravah, zmagal je na dirki Po Sloveniji, potem pa se je zgodil neumen ovinek. Lipo je eden najboljših hribolazcev in zelo ga bomo pogrešali v Alpah. Ogromno je žrtvoval, da je na Tour prišel tako dobro pripravljen. Izgubili smo velikega moža. Zdaj se mora osredotočiti na to, da se pozdravi."

Pogačar na drugem planetu, Evenepoel želi zadržati drugo mesto

Čeprav je v kronometru premagal Pogačarja, se Evenepoel zaveda, da bo moral biti v zadnjih alpskih etapah pozoren na številne tekmece, ki ga bodo skušali izriniti z drugega mesta. V skupnem seštevku je za zdaj trdno na drugem mestu, ki ga želi zadržati vse do Pariza.

"Tekmeci so isti, kot so bili pred Tourom. Isaac del Toro, Paul Seixas … Izjemno napeto bo. Tadej je na drugem planetu, sam pa bom moral paziti na vse. Zdaj sem na drugem mestu. Moj cilj je, da ga zadržim do konca."

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Novo kolo mu je prineslo dodatno hitrost

Evenepoel je del zaslug za kronometrsko zmago pripisal tudi novemu materialu. V zadnjem mesecu je veliko treniral na novem kolesu in izpopolnjeval položaj telesa, zlasti pri vožnji v klanec.

Novo kolo mu je dalo nekaj dodatne hitrosti. V zadnjem mesecu je veliko kolesaril na njem. | Foto: Guliverimage Novo kolo mu je dalo nekaj dodatne hitrosti. V zadnjem mesecu je veliko kolesaril na njem. Foto: Guliverimage

"Pri kronometru se moram zahvaliti Specializedu, saj so pripravili nov material. Vozil sem novo kolo in novo prednje kolo. Z materialom sem zelo zadovoljen. Z novim kolesom sem treniral zadnji mesec. Veliko sem delal na položaju pri vožnji v klanec. To je bilo danes ključno, da sem se lahko vzpenjal tako, kot sem se."

Kolo je bilo po njegovih besedah hitro tako na ravninskih odsekih kot na vzponu: "Narejeno je bilo za zmage. Zelo dobro je bilo v klanec in na ravnini. Dober material mi je prinesel nekaj dodatne hitrosti."

V sredo bo na Touru razgibana etapa, ki bi lahko prinesla veselje kakšnemu izmed ubežnikov, nato pa sledi trojni gorski izziv, ki se bo zaključil z izjemno težko sobotno etapo s ciljem na Alp d'Huezu, ki bo imela kar 5450 višinskih metrov.

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