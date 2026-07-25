Evenepoel iskreno: Kako do zmage na Touru? Pogačar ne sme startati.

"V skupni razvrstitvi sem drugi, z dvema etapnima zmagama in več drugimi in tretjimi mesti. Torej, da, bil je zelo dober Tour. Zelo sem vesel zase in za ekipo," je bil danes po brutalni kraljevski etapi Dirke po Franciji zadovoljen belgijski as Remco Evenepoel, ki bo jutri v Parizu, če bo le varno prišel v cilj, slavil drugo mesto na dirki. Tadej Pogačar pa je zanj nepremagljiv, je še priznal kapetan moštva Red Bull – BORA – hansgrohe.

Za Remcom Evenepoelom je izvrstna Dirka po Franciji, 26-letni Belgijec je letos navdušil predvsem na najzahtevnejših klancih, kjer je imel v preteklost težave. Danes so v kraljevski predzadnji etapi 113. Toura kolesarji dokončno opravili z najhujšimi klanci, in Evenepoel si je vidno oddahnil. "Nismo še v Parizu, pred nami je še ena etapa, ampak sem izjemno sem vesel, da sem danes tako dobro opravil z zadnjim gorskim dnem," je razlagal belgijskim novinarjem.

V zaključku današnje etape je napadel celo zmago, pa je moral priznati premoč Richardu Carapazu, zmanjkalo mu je pičlih 26 sekund. To mu je pustilo nekaj grenkega priokusa, pravi: "Malo sem razočaran, ker na koncu nisem zmagal v etapi, bil sem zelo blizu. Ampak takšna je moja miselnost. Vedno ciljam na najvišji možni rezultat in poskušam zmagati. Naredil sem vse, kar sem lahko."

Kako do zmage na Touru? "Pogi ne sme startati."

Proti nosilcu rumene majice Tadeju Pogačarju je vseeno nekaj pridobil in na drugem mestu v skupnem seštevku zdaj za Slovencem zaostaja šest minut in 26 sekund. "Za zmagovalcem etape sem zaostal dvajset sekund, v skupni razvrstitvi pa sem drugi, z dvema etapnima zmagama in več drugimi in tretjimi mesti. Torej, ja, bil je zelo dober Tour. Zelo sem vesel zase in za ekipo. Zahvaliti se moram tudi vsem okoli sebe, vključno z družino in člani osebja, ki so mi pomagali doseči to. Izjemno sem srečen," je še dejal.

Kako do zmage na Touru? "Pogi ne sme startati." Foto: Reuters

Na vprašanje Thijsa Zonnevelda iz medija In de Waaierja, kaj bi bilo potrebno, da bi svoja druga in tretja mesta na Touru spremenil v skupno zmago, pa je Evenepoel iskreno odgovoril: "Pogi ne bi smel startati." Pogačar je zanj in tudi za vse ostale trenutno nepremagljiv, je še dodal belgijski as in pristavil: "Tudi v naslednjih nekaj letih bo tako ostalo. Na žalost."

Evenepoel na letošnji Tour sicer ni prišel kot nesporni kapetan ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, vlogo aduta za skupno zmago si je delil z nemškim kolegom Florianom Lipowitzem, ki pa je po padcu in zlomu ključnice v 16. etapi odstopil. Za končno drugo mesto bi ga izzval tudi danski as Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), ki pa je bil žrtev padca v 15. etapi.

Izidi 20. etape: 1. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 4:59:39

2. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 0:26

3. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) 0:31

4. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates XRG) 1:05

5. Isaac del Toro (Meh/UAE Emirates XRG) isti čas

6. Lenny martinez (Fra/Bahrain Victrorious) 1:07

7. Jai Hindley (Avs/Red Bull – BORA – hansgrohe) 2:15

8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) 2:55

9. Juan Ayuso (Špa/Lidl – Trek)

10. Paul Seixas (Fra/Decathlom CMA CGM) isti čas

...

63. Jan Tratnik (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe) 36:30

102. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 39:48

... Skupni vrstni red (20/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 72:53:44

2. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) + 6:26

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 9:42

4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 11:56

5. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 13:02

6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 14:59

7. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 17:48

8. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 20:00

9. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 29:28

10. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) 33:21

...

83. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 4:34:24

92. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius) 4:44:30

...

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