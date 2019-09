V živo: pekel na Vuelti, slovenski državni prvak v begu

13. etapa je etapa, ki bi lahko premešala karte, saj bo izjemno zahtevna. Štirje gorski cilji III. kategorije, dva II. kategorije, za konec pa še vzpon Los Machucos, ki bo poseben preizkus. Noge bodo morale biti prave, saj je kmalu po začetku naklon 25-odstoten. Tudi ob koncu je identičen. Preživeli bodo najboljši. Pravijo, da je tako strmo, kot bi plezal po zidu. Skupaj bodo danes kolesarji prekolesarili kar 3.730 višinskih metrov.

Primož Roglič (Jumbo Visma) je v skupnem seštevku v odlilnem izhodišču. Najbližji zasledovalec Alejandro Valverde (Movistar) zaostaja minuto in 52 sekund, tretji Miguel Angel Lopez (Astana) dve minuti in 11 sekund, četrti Nairo Quintana (Movistar) natanko tri minute, mladi Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa na petem mestu še dodatnih pet sekund.

V živo: 13. etapa Vuelte



15.08: 9 kolesarjev vztraja na čelu kolone, med njimi je še vedno Novak.

15.01 - nič kaj obetavna vremenska kulisa na cilju







14.59 - De Gendt in Venturini se odločita za napad. Napad pokrijeta Gilbert in Herrada.



14.58 - Ubežniki so tik pred vzponom na Collado de Ason, vzpon 2 kategorije (13 km, 3.9%)



14.37 - Točke na vrhu vzpona na Alto de Ubal (6,9 km, 6,9 %) za Harrado (3 točke), Boucharda (2 točki) in Mitchell Dockerja (EF) (1 točka).



14.28 - Moštvo Jumbo Visma kontrolira razmerja moči v glavnini.

14.17 - Ubežnikom se priključi večja skupina kolesarjev, med njimi sta tudi slovenski državni prvak Domen Novak (Bahrain Merida) in Angel Madrazo (Burgos-BH), vodilni v skupnem seštevku gorskih ciljev.

V begu so še Antonio Pedrero (Movistar), Pierre Latour, Geoffrey Bouchard, Clément Venturini (vsi AG2R LA Mondiale), Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe), Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), Sergio Henao in Sergio Higuita (oba EF Education First), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Tsgabu Grmay, Damien Howson (Mitchelton-Scott), Louis Meintjes (Dimension Data), Wout Poels, David de la Cruz (oba Ineos), Steff Cras, Matteo Fabbro, Ruben Guerreiro (Katjuša Alpecin), Robert Power, Martijn Tusveld (Sunweb), Gianluca Brambilla, Niklas Eg (Trek Segafredo), Sergei Chernetskii (Caja Rural-Seguros RGA), Jesus Herrada, Darwin Atapuma (oba Cofidis), Mikel Bizkarra in Hector Saez (oba Euskadi-Murias) in imajo že tri minute prednosti.



14.16 - Ubežniki imajo na vzponu na Alto de Ubal skoraj tri minute prednosti.



14.04 - Kolesarji so opravili s prvim vzponom na 13. etapi, vzponom 3. kategorije na Alto de la Escrita (5,4 km, povprečen naklon 4,6 %).

1. Wout Poels (Ineos) 3 točke

2. Jesus Herrada (Cofidis) 2 točki

3. Geofrey Bouchard (AG2R La Mondiale) 1 točka



14.02 - Beg je po več poskusih uspel. V ubežni skupini so kolesarji, ki ne ogrožajo kolesarjev na vrhu skupne razvrstitve: Wout Poels (Ineos), Jesus Herrada (Cofidis), Geofrey Bouchard (AG2R) in Sergio Higuita (EF).



13.02 - Kolesarska karavana se na 13. etapo podaja v mestu Bilbalo, a ne kjerkoli, ampak na nogometnem stadionu San Mames, domovanju nogometnega moštva Athletic Bilbao. Primož Roglič bo znova razkazoval rdečo majico vodilnega, eden od vidnejših kolesarjev moštva UAE Emirates Fabio Aru pa je zaradi poškodbe mišice odstopil z dirke.