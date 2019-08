ep, cestna dirka, mladinci, mladinke in kolesarke do 23 let Mladinci neuspešni na cestni dirki Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,01 termometer Avtor: STA

Foto: Vid Ponikvar

Na evropskem kolesarskem prvenstvu so se danes v cestni dirki za kolajne merili mladinci, mladinke in kolesarke do 23 let. Slovenci vidnejše uvrstitve niso zabeležili.