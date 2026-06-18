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Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
18. 6. 2026,
13.08

Osveženo pred

8 minut

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Natisni članek
Urška Žigart Dirka po Švici

Četrtek, 18. 6. 2026, 13.08

8 minut

Dirka po Švici za ženske, 2. etapa (Locarno, 105.7 km)

Slabe novice iz Švice: Urško Žigart po padcu odpeljali v bolnišnico

Avtor:
A. T. K.

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Urška Žigart | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Po dobrem nastopu v prvi etapi Dirke po Švici je najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart v drugi etapi padla in se očitno poškodovala. Iz njene ekipe AG Insurance-Soudal so namreč potrdili, da so Slovenko po padcu odpeljali v bolnišnico.

Vse skupaj se je zgodilo zunaj dosega televizijskih kamer, poroča specializirani kolesarski portal Wielerflits. Urška Žigart na dveh vzponih v zaključku etape ni mogla slediti najboljšim kolesarkam in se je znašla v zasledovalni skupini, na koncu pa ni uspela pripeljati do cilja. Novico o slovenski kolesarki je po etapi potrdil tiskovni predstavnik ekipe AG Insurance-Soudal. Kakšen je obseg njenih poškodb za zdaj še ni znano. 

Etapo je sicer dobila italijanska državna prvakinja Elisa Longo Borghini, ki je po zahtevnem zaključku v okolici Locarna slavila po samostojnem napadu in ob tem prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Zaključek etape sta zaznamovali tudi Marlen Reusser in Kasia Niewiadoma, ki sta v lovu za Italijanko zgrešili pot. 

Več sledi ... 

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