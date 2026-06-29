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Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
16.24

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Paul Seixas Decathlon

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 16.24

1 ura, 12 minut

Decathlon CMA CGM

Dvomov ni več, Paul Seixas gre na Tour, spregledani Avstrijec obupan

Avtor:
S. K.

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Paul Seixas | Paul Seixas zaradi padca na dirki Auvergne-Rhône-Alpes ni izgubil veliko treninga, pravi. | Foto Guliverimage

Paul Seixas zaradi padca na dirki Auvergne-Rhône-Alpes ni izgubil veliko treninga, pravi.

Foto: Guliverimage

Potem ko je mladi francoski kolesarski fenomen Paul Seixas padel na junijski dirki Auvergne–Rhône–Alpes in jo poškodovan predčasno končal, se je v javnosti pojavilo nekaj dvomov, ali bo 19-letnik sploh pripravljen za Dirko po Franciji. Teh dvomov zdaj ni več, ekipa Decathlon CMA CGM je objavila ekipo za Tour, v kateri bo Seixas adut za visoko uvrstitev v skupnem seštevku. V sprintih Francozi stavijo na Nizozemca Olava Kooija. Na seznamu pa ni Avstrijca Gregorja Mühlbergerja, ki ga je odločitev vodilnih potrla.

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"Po padcu in odstopu na Tour Auvergne–Rhône–Alpes sem lahko skoraj normalno nadaljeval s pripravami na Tour de France, le da sem zaradi poškodb prilagodil nekaj treningov," je navijače v izjavi za javnost pomiril Paul Seixas, ki bo v soboto, 4. julija, v Barceloni, kjer se bo 113. Tour začel z ekipno vožnjo na čas, debitiral na tritedenski dirki. Na svoj prvi Tour zato odhaja sproščen. "Pet dni pred velikim odhodom se počutim pripravljenega dati vse od sebe, da sklenem te tri tedne in dosežem najboljši mogoč rezultat. Ne postavljam si nobenih posebnih ciljev, saj se podajam v neznano. Še nikoli namreč nisem tekmoval na tako dolgi in zahtevni dirki," je povedal veliki up francoskega kolesarstva.

"Upam, da bom ključni igralec, da se bom še naprej izboljševal in da bom tudi užival. To je dirka, o kateri sem vedno sanjal, in zavedam se, kako srečen sem, da se je lahko udeležim tako zgodaj v svoji karieri," pravi mladenič, ki ga na največji kolesarski dirki na svetu čakajo veliki izzivi, tudi pritisk domače javnosti in medijev, ki na svojega šampiona čakajo vse od leta 1985, ko je peto in zadnjo zmago na francoski pentlji slavil legendarni Bernard Hinault.

Nizozemski sprinter Olav Kooij bo adut Decathlona v boju za zeleno majico. | Foto: Guliverimage Nizozemski sprinter Olav Kooij bo adut Decathlona v boju za zeleno majico. Foto: Guliverimage

Prvi Tour tudi za nizozemskega sprinterja

Ob Paulu Seixasu so v ekipo Decathlon CMA CGM za Tour uvrščeni še Belgijec Tiesj Benoot, ki bo prekaljeni cestni kapetan ekipe, Američan Matthew Riccitello, Francoza Nicolas Prodhomme in Aurélien Paret-Peintre ter Nizozemci Daan Hoole, Cees Bol in Olav Kooij. Kooij je odličen sprinter, ki je v francosko ekipo prestopil letos iz moštva Visma | Lease a Bike, a je sezono v novem dresu zaradi dolgotrajne bolezni začel šele konec maja. Z dobrimi nastopi na dirkah Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel in Baloise Belgium Tour je prepričal vodilne može, da si zasluži priložnost na Touru, na katerem v karieri še ni dirkal.

Generalni direktor Decathlona Dominique Serieys je dejal, da se njegova ekipa Toura loteva "ambiciozno, a tudi skromno", in dodal, da bo "Paul Seixas debitiral na Touru s ciljem doseči najboljši mogoč rezultat, hkrati pa se osredotočiti na učenje osnov". Presenetljivo pa je, da so pri sestavi ekipe spregledali Avstrijca Gregorja Mühlbergerja, ki se je letos na Giru izkazal za izjemnega gorskega pomočnika rojaku Felixu Gallu in mu tudi pomagal do končnega drugega mesta.

Spregledani Avstrijec obupan 

Izkušeni 32-letni Mühlberger je bil presenečen in potrt. Po Giru se je popolnoma posvetil pripravi na Tour, je zapisal na Instagramu. "Izpustil sem Dirko po Švici in državno prvenstvo. Namesto tega sem se popolnoma posvetil pripravam z ekipo na višinskem taboru v Franciji. Popoln fokus, popolna disciplina, brez bližnjic in vse je šlo po načrtu. Zato je to odločitev še toliko težje sprejeti. Včasih ti šport ne da nobenega opozorila in te prikrajša za priložnost pokazati, česa si sposoben in za kar si se pripravljal."

Avstrijec Gregor Mühlberger se je na Giru izkazal kot ključni gorski pomočnik Felixa Galla, računal je tudi na nastop na Touru. | Foto: Guliverimage Avstrijec Gregor Mühlberger se je na Giru izkazal kot ključni gorski pomočnik Felixa Galla, računal je tudi na nastop na Touru. Foto: Guliverimage

V Barceloni ga tako ne bo. "To je uničujoče, ampak takšen je pač šport," je še zapisal kolesar, ki bi bil Seixasu lahko v veliko pomoč na najtežjih gorskih etapah. Zdaj bo le "velik navijač svojih kolegov", je še dodal.

Ekipa Decathlon CMA CGM za Tour
Kolesar Država

Paul Seixas 

 Francija

Tiesj Benoot

 Belgija

Matthew Riccitello

 ZDA

Nicolas Prodhomme 

 Francija

Aurelien Paret- Peintre

 Francija

Daan Hoole 

 Nizozemska

Cees Bol 

 Nizozemska

Olav Kooij

 Nizozemska

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