V živo: vodilni štirje izgubljajo prednost #video

V Cerkljah na Gorenjskem pravkar poteka državno prvenstvo v cestni preizkušnji za moške, ob 16. uri se bodo na progo podale še kolesarke. Obeta se težko pričakovani obračun med ta hip najbolj vročima slovenskima kolesarjema Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem. Načrte jima bosta poskušali prekrižati moštvi Bahrain - McLaren, ki bo na tekmi sodelovalo kar s petimi kolesarji, in domača Adria Mobil, ki stavi na izkušenega Janija Brajkoviča.

Potek državnega prvenstva: 15.05: Ubežniki so imeli pred glavnino že več kot dve minuti prednosti, ta pa se zdaj hitro manjša. V glavnini oster ritem narekuje ekipa Bahrain-McLaren. 15.00: Za nami sta prva dva od sedmih krogov trasa po Cerkljah na Gorenjskem. V ospredju je četverica (Jan Tratnik, Matic Grošelj, Žiga Horvat, Nik Čemažar), ki ima pred glavnino slabe dve minute prednosti (+1.43). V konkurenci je 56 kolesarjev, štirje niso štartali.

V ekipi Bahrain - McLaren bodo poleg Mateja Mohoriča, državnega prvaka iz leta 2018, in Jana Tratnika tudi Luka Pibernik, Grega Bole in Domen Novak, aktualni državni prvak, ki je drugo polovico lanskega leta lahko vozil v prestižni belo-rdeče-modri majici.

Foto: Jaka Lopatič

Glavna favorita za prevzem državnega naslova sta Tadej Pogačar, deseti kolesar na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI), in Primož Roglič, ki letos zaradi koronakrize sploh še ni dobil priložnosti za uradno dokazovanje.

Medtem ko bo Zasavec edini predstavnik Jumbo - Visme na dirki, oslabljen pa bo tudi njegov strokovni štab, saj bo zaradi zaostrenih ukrepov zaradi covid-19 v Slovenijo pripotoval zgolj športni direktor moštva Grischa Niermann, ki se bo pripeljal iz Nemčije in bo Rogliča spremljal v spremljevalnem vozilu, pa si bo 21-letni Pogačar, največje presenečenje lanske sezone, lahko pomagal z Janom Polancem, ekipnim kolegom pri UAE Emirates.

Foto: Jaka Lopatič

Visoke načrte imajo tudi pri Adrii Mobil, kjer računajo na izkušenega Janija Brajkovića, in pri ljubljanskem klubu Gusto Santic.

Na startu bo tudi zmagovalec petkovega Kriterija Tadeja Pogačarja Luka Mezgec iz moštva Michelton Scott, ki se bo tako kot Roglič moral zanašati predvsem sam nase.

Luka Mezgec je v petek zmagal na Kriteriju Tadeja Pogačarja. Kako pa se bo danes znašel na zaključnem vzponu? Foto: Grega Valančič/Sportida

146 kilometrov s peklom v zaključku

Kolesarji bodo prevozili 146 kilometrov (sedem krogov v dolžini 19 kilometrov) z zahtevnim zaključkom, ki bo prava poslastica za ljubitelje kolesarstva.

Tekmovalce namreč čaka zaključni osemkilometrski vzpon na Ambrož pod Krvavcem na nadmorski višini 1097 metrov.

Kot so povedali pri Kolesarski zvezi Slovenije je zanimanje za dirko izjemno, kar kažejo tudi prošnje za akreditacije tako domačih kot tudi tujih medijev. To bo sploh prva kategorizirana dirka v Evropi po 14. marcu letos, ko so predčasno zaključili dirko Pariz−Nica.

Najboljši naj bi cilj dosegli nekaj čez 17. uro.

