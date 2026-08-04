Drugi šprint in še drugič je Milan premagal Magniera

Tudi drugo etapo kolesarske dirke po Poljski, 150,1 kilometra dolgo preizkušnjo od Miedzyzdroja do Szczecina, je odločil ciljni šprint. Tako kot v prvi etapi ga je dobil italijanski hrust Jonathan Milan (Lidl-Trek), bil je prepričljivo hitrejši od Francoza Paula Magniera, ki se je moral še drugič na dirki zadovoljiti z drugim mestom. Tretji je bil Italijan Matteo Malucelli .

Jonathan Milan je tako tudi ohranil vodstvo v skupnem seštevku, pred Paulom Magnierom ima osem sekund prednosti.

Trasa etape je bila povsem ravninska, sprinterske ekipe pa niso dovolile uspeha četverici manj znanih kolesarjev, da bi z begom prišli v cilj pred glavnino. Sprint na široki cesti je bil hiter, Milana, ki se je veselil 34. zmage v kariere in desete v sezoni, pa ni mogel ogroziti nihče.

Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je tokrat zasedel 34., Roman Ermakov 92. (Bahrain Victorious), Luka Mezgec (Jayco AlUla) pa 133. mesto, vsi so prišli v cilj v času zmagovalca.

Tudi tretja etapa bo večinoma ravninska, v zadnjem delu 193,5 kilometra dolge preizkušnje od Gorzowa Wielkopolskega do Zielone Gore bo vzpon tretje kategorije, ki pa po napovedih ne bi smel povzročiti težav sprinterjem.