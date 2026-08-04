Torek, 4. 8. 2026, 16.40
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Dirka po Poljski, 2. etapa
Drugi šprint in še drugič je Milan premagal Magniera
Tudi drugo etapo kolesarske dirke po Poljski, 150,1 kilometra dolgo preizkušnjo od Miedzyzdroja do Szczecina, je odločil ciljni šprint. Tako kot v prvi etapi ga je dobil italijanski hrust Jonathan Milan (Lidl-Trek), bil je prepričljivo hitrejši od Francoza Paula Magniera, ki se je moral še drugič na dirki zadovoljiti z drugim mestom. Tretji je bil Italijan Matteo Malucelli .
Jonathan Milan je tako tudi ohranil vodstvo v skupnem seštevku, pred Paulom Magnierom ima osem sekund prednosti.
Trasa etape je bila povsem ravninska, sprinterske ekipe pa niso dovolile uspeha četverici manj znanih kolesarjev, da bi z begom prišli v cilj pred glavnino. Sprint na široki cesti je bil hiter, Milana, ki se je veselil 34. zmage v kariere in desete v sezoni, pa ni mogel ogroziti nihče.
Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je tokrat zasedel 34., Roman Ermakov 92. (Bahrain Victorious), Luka Mezgec (Jayco AlUla) pa 133. mesto, vsi so prišli v cilj v času zmagovalca.
Tudi tretja etapa bo večinoma ravninska, v zadnjem delu 193,5 kilometra dolge preizkušnje od Gorzowa Wielkopolskega do Zielone Gore bo vzpon tretje kategorije, ki pa po napovedih ne bi smel povzročiti težav sprinterjem.