Dramatična kraljevska etapa skrajšana zaradi nevarnega ledu, Žigart tik za deseterico

Kraljevska etapa letošnje Dirke po Italiji za ženske bi se morala po 106 kilometrih končati v Sestrieru, a so jo morali prireditelji zaradi zagotavljanja varnosti kolesark končati že en kilometer pred vrhom ikoničnega prelaza Colle delle Finestre. Na vrhu je namreč pretila nestabilna plošča ledu, zato se je današnja etapa končala že po 76,5 kilometrih z zmagoslavjem Nizozemke Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).

Nizozemka Anna van der Breggen (SD Worx – Protime) je s četrtim mestom v etapi zadržala 50 sekund prednosti v skupnem seštevku dirke pred rojakinjo Vollering, edina slovenska predstavnica na dirki Urška Žigart (AG Insurance – Soudal) pa je etapo končala na 11. mestu, dve minuti in pol za Vollering, v skupnem seštevku pa je eno mesto pridobila in je zdaj deveta (+ 5:51).

Urška Žigart se je na vzponu na Colle delle Finestre (2169 m.n.v. - 18,1 km/9,3%) držala v glavnini ob nosilki rožnate majice Anne van der Breggen. Glavnina se je hitro skrčila na skupino favoritinj, tej pa je malce ubežala skupina agresivnejših plezalk s Silvio Persico, Celio Gery, Lucindo Brand, Rosito Reijnhout … Skupini sta se združili 41 kilometrov pred ciljem. V manjših težavah se je med favoritinjami znašla Švicarka Marlen Reusser, ki je stežka držala stik z glavnino, a je vztrajala v svojem ritmu in ostajala nekaj sekund za tekmicami.

The breakaway has been caught. On the climb, @FDJ_SUEZ have taken control of the race and are now setting the pace at the front 🔥



Fuga ripresa. Sul colle, la @FDJ_SUEZ ha preso le redini della corsa e ora detta il ritmo in testa al gruppo 🔥



📺 Follow the #GiroditaliaWomen… pic.twitter.com/IVHXSzQdIO — Giro d'Italia Women (@girowomen) June 6, 2026

Skupina favoritinj se je krčila, 36 kilometrov pred ciljem etape in dobrih osem kilometrov pred vrhom Finestra tempa, ki ga je diktirala Britanka Lauren Dickson, ni mogla držati niti slovenska šampionka Žigart. Ko so kolesarke zapeljale še na makadamski del legendarnega vzpona, je popustila še italijanska favoritinja Elisa Longo Borghini, kmalu zatem pa so prireditelji sporočili, da se bo etapa zaradi nevarne plošče ledu, ki bi lahko padla na cestišče, končala en kilometer pred vrhom Finestra.

⚠️ UPDATE FROM RACE DIRECTION



Due to an unstable sheet of ice that could fall onto the road, for safety reasons the stage will finish approximately 1 km before the Colle delle Finestre GPM.

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⚠️ AGGIORNAMENTO DELLA DIREZIONE CORSA



A causa di una lastra di ghiaccio instabile… — Giro d'Italia Women (@girowomen) June 6, 2026

Tako so ljubitelji kolesarstva ostali brez spektakularnega zaključnega vzpona na Sestriere. Demi Vollering je napadala v skupini favoritinj, ki je pet kilometrov (po novem izračunu dolžine etape) pred ciljem štela le še pet tekmovalk. Ob Nizozemkah van der Breggen, Vollering in Femke de Vries, še Nemko Antonio Niedermaier in Kanadčanko Isabello Holmgren. Žigart je tedaj s sotrpinko Valentino Cavallar za čelom dirke zaostajala 42 sekund.

Demi Vollering tries to stretch the group with a sharp acceleration!

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Prova ad allungare Demi Vollering con una decisa accelerazione!



📺 Follow the #GiroditaliaWomen on TV, and on socials, wherever you are 🌐 #WOW #WonderfulWomen pic.twitter.com/OF0Z2s9uMD — Giro d'Italia Women (@girowomen) June 6, 2026

Štiri kilometre do cilja so v boju za etapno zmago ostale le še Vollering, van der Breggen, Holmgren in Niedermaier. Z vrha Finestra so prihajala poročila, da so spremljevalna vozila ostala ujeta v snegu, prireditelje pa je skrbela predvsem večja nestabilna plošča ledu, ki bi lahko ogrozila varnost tekmovalk.

For the first time, the Giro d’Italia Women takes on Colle delle Finestre. Gravel, suffering and glory: a climb that can change everything 🚴‍♀️⛰️

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Per la prima volta il Giro d’Italia Women conquista il Colle delle Finestre. Sterrato, fatica e leggenda: una salita che può… pic.twitter.com/T95SnrXgos — Giro d'Italia Women (@girowomen) June 6, 2026

Anna van der Breggen je uspešno branila rožnato majico, dobre tri kilometre pred ciljem etape, ko se je vodilni skupini skoraj spet priključila še Femke de Vries, je pospešila Kanadčanka Holmgren, nato je Anna van der Breggen vzpostavila nadzor in kar sama diktirala tempo, ki njenim tekmicam ni omogočal napadov.

🔻 The final kilometre of the Colle delle Finestre crowns today’s stage winner, bringing a demanding mountain battle to its conclusion



🔻 L’ultimo chilometro del Colle delle Finestre incorona la vincitrice di giornata, al termine di una dura battaglia in salita



⏪ The… pic.twitter.com/AUVTXbydo7 — Giro d'Italia Women (@girowomen) June 6, 2026

V zadnjih metrih etape je napadla Vollering, prva prečkala ciljno črto, a ni uspela izdatno zmanjšati zaostanka za Anno van der Breggen. Drugo mesto v etapi je zasedla Isabella Homlmgren, tretje Antonia Niedermaier, Urška Žigart je v cilj prišla tik za najboljšo deseterico.

37. Dirka po Italiji za ženske se bo končala jutri s 145-kilometrsko etapo s starom in ciljem v Saluzzu, tekmovalke bodo morale opraviti s tremi kategoriziranimi klanci, tako boj za skupno zmago teoretično še ostaja odprt.

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