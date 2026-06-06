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Avtor:
S. K.

Sobota,
6. 6. 2026,
16.48

Osveženo pred

38 minut

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Giro d’Italia Women Urška Žigart Anna Van der Breggen Demi Vollering

Sobota, 6. 6. 2026, 16.48

38 minut

Dirka po Italiji za ženske, 8. etapa (Rivoli – Sestriere, 76,5 km)

Dramatična kraljevska etapa skrajšana zaradi nevarnega ledu, Žigart tik za deseterico

Avtor:
S. K.

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Demi Vollering | Demi Vollering je zmagovalka dramatične osme etape ženskega Gira. | Foto Guliverimage

Demi Vollering je zmagovalka dramatične osme etape ženskega Gira.

Foto: Guliverimage

Kraljevska etapa letošnje Dirke po Italiji za ženske bi se morala po 106 kilometrih končati v Sestrieru, a so jo morali prireditelji zaradi zagotavljanja varnosti kolesark končati že en kilometer pred vrhom ikoničnega prelaza Colle delle Finestre. Na vrhu je namreč pretila nestabilna plošča ledu, zato se je današnja etapa končala že po 76,5 kilometrih z zmagoslavjem Nizozemke Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).

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Nizozemka Anna van der Breggen (SD Worx – Protime) je s četrtim mestom v etapi zadržala 50 sekund prednosti v skupnem seštevku dirke pred rojakinjo Vollering, edina slovenska predstavnica na dirki Urška Žigart (AG Insurance – Soudal) pa je etapo končala na 11. mestu, dve minuti in pol za Vollering, v skupnem seštevku pa je eno mesto pridobila in je zdaj deveta (+ 5:51).  

Urška Žigart se je na vzponu na Colle delle Finestre (2169 m.n.v. - 18,1 km/9,3%) držala v glavnini ob nosilki rožnate majice Anne van der Breggen. Glavnina se je hitro skrčila na skupino favoritinj, tej pa je malce ubežala skupina agresivnejših plezalk s Silvio Persico, Celio Gery, Lucindo Brand, Rosito Reijnhout … Skupini sta se združili 41 kilometrov pred ciljem. V manjših težavah se je med favoritinjami znašla Švicarka Marlen Reusser, ki je stežka držala stik z glavnino, a je vztrajala v svojem ritmu in ostajala nekaj sekund za tekmicami.

Skupina favoritinj se je krčila, 36 kilometrov pred ciljem etape in dobrih osem kilometrov pred vrhom Finestra tempa, ki ga je diktirala Britanka Lauren Dickson, ni mogla držati niti slovenska šampionka Žigart. Ko so kolesarke zapeljale še na makadamski del legendarnega vzpona, je popustila še italijanska favoritinja Elisa Longo Borghini, kmalu zatem pa so prireditelji sporočili, da se bo etapa zaradi nevarne plošče ledu, ki bi lahko padla na cestišče, končala en kilometer pred vrhom Finestra.

Tako so ljubitelji kolesarstva ostali brez spektakularnega zaključnega vzpona na Sestriere. Demi Vollering je napadala v skupini favoritinj, ki je pet kilometrov (po novem izračunu dolžine etape) pred ciljem štela le še pet tekmovalk. Ob Nizozemkah van der Breggen, Vollering in Femke de Vries, še Nemko Antonio Niedermaier in Kanadčanko Isabello Holmgren. Žigart je tedaj s sotrpinko Valentino Cavallar za čelom dirke zaostajala 42 sekund.

Štiri kilometre do cilja so v boju za etapno zmago ostale le še Vollering, van der Breggen, Holmgren in Niedermaier. Z vrha Finestra so prihajala poročila, da so spremljevalna vozila ostala ujeta v snegu, prireditelje pa je skrbela predvsem večja nestabilna plošča ledu, ki bi lahko ogrozila varnost tekmovalk.

Anna van der Breggen je uspešno branila rožnato majico, dobre tri kilometre pred ciljem etape, ko se je vodilni skupini skoraj spet priključila še Femke de Vries, je pospešila Kanadčanka Holmgren, nato je Anna van der Breggen vzpostavila nadzor in kar sama diktirala tempo, ki njenim tekmicam ni omogočal napadov.

V zadnjih metrih etape je napadla Vollering, prva prečkala ciljno črto, a ni uspela izdatno zmanjšati zaostanka za Anno van der Breggen. Drugo mesto v etapi je zasedla Isabella Homlmgren, tretje Antonia Niedermaier, Urška Žigart je v cilj prišla tik za najboljšo deseterico.

37. Dirka po Italiji za ženske se bo končala jutri s 145-kilometrsko etapo s starom in ciljem v Saluzzu, tekmovalke bodo morale opraviti s tremi kategoriziranimi klanci, tako boj za skupno zmago teoretično še ostaja odprt.

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