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Avtor:
S. K.

Nedelja,
21. 6. 2026,
11.00

Osveženo pred

15 ur, 40 minut

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Dirka po Švici Tadej Pogačar Tadej Pogačar Primož Roglič Primož Roglič Richard Carapaz Domen Novak

Nedelja, 21. 6. 2026, 11.00

15 ur, 40 minut

Dirka po Švici, 5. etapa (Villars – Villars, 150,7 km)

Spektakularen zaključek švicarske pentlje. "To bo brutalna etapa."

Avtor:
S. K.

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Tadej Pogačar, Švica 2026 | Tadeja Pogačarja za konec Dirke po Švici čaka še brutalen gorski test. | Foto Guliverimage

Tadeja Pogačarja za konec Dirke po Švici čaka še brutalen gorski test.

Foto: Guliverimage

Dirke po Švici se bo danes končala z izjemno zahtevno kraljevsko etapo, ki se bo začela in končala v mondenem smučarskem središču Villars-sur-Ollon, v slabih 151 kilometrih pa domala ne bo ravne ceste, kolesarje čaka skoraj 4.500 višinskih metrov in trikratno prečenje prelaza Col de la Croix 1.778 metrov nad morjem. Vodilni kolesar na dirki Tadej Pogačar se veseli izziva, pred najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku, Ekvadorcem Richardom Carapazom, pa ima 4:22 prednosti. Etapa se bo začela ob 13.30, najboljše v cilju pričakujejo malo po 17. uri.

Tadej Pogačar kronometer, Švica 2026
Sportal Tadej Pogačar izjemen v kronometru, Roglič izven deseterice

Najboljše so švicarski prireditelji prihranili za konec, današnja peta etapa dirke je kraljevska, kolesarje čaka skoraj 4.500 višinskih metrov, trikrat se bodo povzpeli na Col de la Croix, prvič po štartu iz Villars-sur-Ollona samo po zgornjem, slabe štiri kilometre dolgem delu, nato dvakrat po celotnem, 19-kilometrskem klancu, ki je s sedemodstotnim povprečnim naklonom označen z najvišjo stopnjo težavnosti, za konec pa še enkrat samo delno, do Villarsa.

 "To bo brutalna etapa, povsem nekaj drugega kot smo okusili zadnje dni. Veselim se priložnosti za preizkus nog v gorah. Jutri bo ena najtežjih gorskih etap sploh in videl bom, kje sem," je včeraj po zmagi v kronometru o današnjem izzivu povedal Tadej Pogačar, ki bo branil rumeno majico, pred najbližjim tekmecem v skupnem seštevku, Ekvadorcem Richardom Carapazom, pa ima štiri minute in 22 sekund prednosti.

Dirka po Švici 26, profil 5. etape | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

A zgolj branjenje majice Pogačarja bržčas ne bo zadovoljilo, napovedal je namreč tudi, da se bo boril za zmago, svojo tretjo na letošnji Dirki po Švici, glede na videno v prvih štirih etapah pa je le stežka najti kolesarja, ki bi lahko slovenskemu šampionu prekrižal načrte.

Pogačar je namreč tudi po statistikah najboljši hribolazec na dirki, drugi po rankingu je Francoz Lenny Martinez (Bahrain - Victorious), tretji pa Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), a Zasavec trenutno ne kaže kakšne izstopajoče forme, mladi, 22-letni Martinez pa je morda varčeval moči prav za današnji izziv. Pozorni bomo še na Romaina Gregoira (Groupama – FDJ United), Matthewa Riccitella (Decathlon CMA CGM), Aleksandra Vlasova (Red Bull – BORA – hansgrohe), Afonsa Eulalia in Antonia Tiberija (Bahrain – Victorious), Maura Schmida (Jayco AlUla), Enrica Masa (Movistar),  ...  

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