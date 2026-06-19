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Avtor:
S. K.

Petek,
19. 6. 2026,
10.00

Osveženo pred

4 ure, 6 minut

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Dirka po Švici Tadej Pogačar Tadej Pogačar Primož Roglič Primož Roglič Domen Novak

Petek, 19. 6. 2026, 10.00

4 ure, 6 minut

Dirka po Švici, 3. etapa (Bad Regaz–Bad Regaz, 157,4 km)

Zanimiva etapa in priložnost za ubežnike. Morda celo sprinterje?

Avtor:
S. K.

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Tadej Pogačar, Švica 2026 | Tadej Pogačar ima po dveh etapah dve minuti in 50 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar ima po dveh etapah dve minuti in 50 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Foto: Guliverimage

Na 89. Dirki po Švici je danes na sporedu tretja etapa, ki ima na dobrih 157 kilometrih od Bad Regaza do Bad Regaza nekaj več kot 2.300 višinskih metrov, a je zadnjih 57 kilometrov povsem ravninskih, s temi pa ponuja priložnost sprinterjem. A ti bodo morali preživeti dva klanca prve kategorije, praktično od kilometra nič pa bo šlo v klanec. Tadej Pogačar brani prednost skoraj treh minut v skupnem seštevku. Začelo se bo ob 13.45, najboljše v cilju pričakujejo med 17.30 in 18.00.

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Tretja etapa letošnje Dirke po Švici je edina, ki vsaj do določene mere ponuja priložnost sprinterjem. Zadnjih 57 kilometrov trase je namreč ravninskih, a bodo morali specialisti za sprint prej preživeti zelo razgiban uvodni del dneva.

Že kmalu po kilometru nič bo šlo v klanec, uvodni nekategorizirani dvokilometrski vzpon z desetodstotnim naklonom utegne poskrbeti za selekcijo, za to pa bosta zagotovo poskrbela naslednja klanca prve kategorije, Wildhaus (8,9 km/6,8 %) in Schwägalp (4,1 km/8,2 %). Zadnji izziv pred ravninskim zaključkom bo Mestersrüte (2,5 km/5,3 %), po spustu s tega pa sledi ravnina do cilja.

Dirka po Švici, profil 3. etape | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Na začetnih klancih bi se lahko oblikovala močnejša ubežna skupina, zaradi zaključka, ki omogoča skupinski sprint, pa gre pričakovati, da bodo dirko nadzorovale ekipe, ki imajo v svojih vrstah sprinterske adute, torej Visma | Lease a Bike z Matthewom Brennanom, NSN s Corbinom Strongom, Soudal Quick-Step z Albertom Dainesejem, EF Education – Easy Post z Lukom Lampertijem, Movistar z Orluisom Aularjem …

Najboljši sprinter ekipe UAE Emirates – XRG v Švici je prav Tadej Pogačar, ki je obenem tudi najboljši hribolazec, specialist za klasike in kronometrist na dirki. Ob navdihu torej utegne tudi svetovni prvak pripraviti kakšno za njegove tekmece posebej neprijetno presenečenje in napasti etapno zmago. Morda z napadom poskusi Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki v skupnem seštevku za mlajšim rojakom zaostaja pet minut in 26 sekund.

V soboto bo v Aarburgu 24-kilometrski ravninski kronometer, v nedeljo pa za zaključek kraljevska etapa v Villars-sur-Ollonu z dvakratnim vzponom na Col de la Croix (HC, 19 km/7 %) in ciljnim klancem na Ollon.

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Skupni vrstni red po 2. etapi:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 6;55:06
2. Richard Carapaz (Ekv/EF Education - EasyPost ) + 2:50
3. Andrea Bagioli (Ita/Lidl – Trek) 3:07
5. Mathias Vacek (Češ/Lidl – Trek) 4:16                         
5. Finlay Pickering (VBr/Jayco AlUla) 4:41
4. Ilan van Wilder (Bel/Soudal Quick-Step) 4:44
6. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates – XRG)                   
7. Wilco Keldermann (Niz/Visma | Lease a Bike) vsi isti čas
8. Matthew Riccitello (ZDA/ Decathlon CMA CGM) 5:11
10. Jhonatan Narvaez (Ekv/UAE Team Emirates – XRGG) 5:12

15. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 5:26
120. Domen Novak (UAE Team Emirates - XRG) 42:00

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