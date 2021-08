Rogliča čaka zanimiv zaključek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirka po Španiji, 4. etapa El Burgo de Osme do Moline de Aragona (163,9 km)

Danes bo na sporedu 163,9 km dolga etapa od El Burgo de Osme do Moline de Aragona - kilometer 0 bodo dosegli ob 13.48. Označena je kot ravninska, a čaka kolesarje zahteven zaključek. Približno kilometer pred koncem se bo cesta dvignila, povprečni naklon pa bo znašal 5 odstotkov.

Foto: A.S.O.

Kakšen bo razplet 4. etape, je težko napovedati. Veliko faktorjev bo vplivalo. Odvisno je, ali bodo pustili ubežnikom prosto pot do konca. V nasprotnem primeru bodo na svoj račun prišli šprinterji, ki jim diši rahla vožnja navkreber. Jasper Philipsen in Michael Matthews spadata med osrednje favorite. Potrebno bo gledati še Fabia Jakobsena, Arnauda Démara in Juana Sebastiana Molana.

Zanimivo bo videti, kaj bo naredil Primož Roglič, ki mu tovrstni zaključki prav tako ustrezajo. V preteklosti je že večkrat pokazal, da ima pri tovrstnih šprintih močne noge.

Zato pa bo moral do konca tedna pokazati močne noge še v četrtek, petek in nedeljo.