V živo: Že prva gorska zahtevna preizkušnja za Rogliča in favorite

V živo, 3. etape španske Vuelte:



13.27 - Direktor dirke Javier Guillén je zamahnil z zastavico, dirka se začenja! Napadi so se začeli vrstiti takoj po zamahu z zastavico. Julien Bernard (Lidl-Trek), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) in Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) so si uspeli nabrati nekaj prednosti.



13.15: - Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva. V kraju Suria, severno od Barcelone, se je ob 13.15 z zaprto vožnjo in v sončnem vremenu, začela 3. etapa Dirke po Španiji. V rdeči majici vodilnega bo danes vozil Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), ki vodi tudi v seštevku najboljših mladih kolesarjev, v majici najboljšega po točkah je včerajšnji etapni zmagovalec Andreas Kron (Lotto Dstny), v pikčasti majici najboljšega na gorskih ciljih pa bomo spremljali Mattea Sobrera (Jayco AlUla). 🏁 ¡La etapa 3⃣ está en marcha! Día lluvioso camino a Barcelona.



🏁 Stage 3⃣ of #LaVuelta23 is underway ! Súria ➡️ Arinsal.Andorra



Pasti 3. etape Dirke po Španiji

Po bizarnem uvodnem sobotnem ekipnem kronometru, na katerem so najboljša moštva kolesarila v močnem dežju in domala popolni temi ter prav tako z dežjem in padci zaznamovani nedeljski drugi etapi, gredo tekmovalci na španski pentlji danes v hribe.

Primož Roglič je bil že zjutraj dobro razpoložen:

Pred kolesarji je slabih 160 kilometrov dolga etapa s ciljnim vzponom, kjer se bodo morali izkazati glavni favoriti za skupno zmago. Danes se bo že izkazalo, kdo lahko letos resno računa na končno zmago, ob morebitnem slabem dnevu lahko marsikdo že izpade iz boja za to. Da bi si kdo že privozil kakšno odločilno prednost, pa je veliko prezgodaj.

Foto: A.S.O.

Že kmalu po startu tretje etape kolesarje čakata dva nekategorizirana klanca, po krajšem spustu pa se okoli 50. kilometra dneva začne rahel in dolg vzpon proti Andori. V to bo karavana vstopila še pred začetkom prvega kategoriziranega klanca dneva, tik pred tem jih čaka še leteči cilj, nato pa se začne pravo garanje.

Na 120. kilometru etape bodo začeli z vzponom na prelaz Ordino, katerega vrh je 1.990 metrov nad morjem. Gre za 17,3 kilometra dolg klanec prve kategorije s 7,7-odstotnim povprečnim naklonom in dvema desetodstotnima rampama. Pred vrhom je celo nekaj spusta, po vrhu pa sledi dolg spust, ki bi utegnil biti ob deževnem vremenu izjemno nevaren.

Foto: A.S.O. Peklenskih pa bo zadnjih osem kilometrov etape, ko se bodo favoriti udarili na zaključnem vzponi dneva. Plezali bodo na Arinsal, 8,3 kilometra dolg klanec prve kategorije, s 7,7-odstotnim povprečnim naklonom, a deli, kjer naklonina presega deset, 12 in celo 13 odstotkov. Na tem klancu se bodo že najverjetneje že pojavile prve večje časovne razlike.

Primož Roglič, Jan Tratnik, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss ter Attila Valter, člani nizozemske Jumbo-Visme, etapo začenjajo s 45 sekundami zaostanka za vodilnim na dirki, Italijanom Andreo Piccolom (EF Education – EasyPost), ki se bo danes bržčas poslovil od rdeče majice. Roglič je včeraj pri padcu utrpel nekaj odrgnin, upamo, da ga danes ne bodo ovirale.

V boljšem položaju sta španski adut Enric Mas (Movistar) in francoski as Romain Bardet (DSM – Firmenich), ki startata s samo 13 sekundami zaostanka za rdečo majico, prav tako branilec lanske zmage, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep) z 19 sekundami kot tudi še en španski up Mikel Landa (Bahrain Victorious) s 23 sekundami. Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ima prav tako nekaj manj zaostanka kot Roglič in druščina, 33 sekund. Pet sekund slabše izhodišče pa ima mladi domači as Juan Ayuso. Član moštva UAE Emirates namreč v skupnem seštevku po dveh etapah zaostaja 50 sekund za rdečo majico.

Ayusu bo tudi danes pomagal tretji Slovenec na dirki Domen Novak, Landi v Bahrainu pa četrti Matevž Govekar. Novak in Govekar sta sicer na repu skupnega seštevka.

Start nevtralne vožnje bo ob 13.15, zares se bo začelo ob 13.27, v cilju pa kolesarje pričakujejo enkrat med 17.18 in 17.44.

Vrstni red po 2. etapi:

