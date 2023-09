V taboru Jumbo-Visme se jim smeji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnje dejanje na Vuelti bo namenjeno paradi šampionov, v kateri bo soj žarometov usmerjen v zmagovalca Seppa Kussa, in pa ciljnemu šprintu v Madridu. Osrednji junaki Dirke po Španiji so v taboru Jumbo-Visme, ki bodo imeli kar tri kolesarje na zmagovalnem odru. Američanu bosta družbo delala Jonas Vingegaard in Primož Roglič, nizozemsko moštvo pa se lahko pohvali, da je osvojilo vse tri grand toure v tem koledarskem letu, kar ni uspelo še nobeni ekipi. Kolesarski dan se bo začel ob 17.14, končal pa okoli 20. ure s ciljnim šprintom.