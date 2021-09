Predzadnji dan Vuelte še dvestokilometrska "mini klasika"

Na vrsti je predzadnja etapa letošnje Dirke po Španiji. Hribovita dvajseta etapa od Sanxenxa do Mosa (Castro de Herville) bo z 202,2 kilometra druga najdaljša na 76. Vuelti, zaradi dolžine in vse prej kot nezahtevne trase pa so jo prireditelji označili za mini klasiko, nekakšno špansko različico enodnevne belgijske dirke "Liege – Bastogne – Liege". Prav na tem kolesarskem spomeniku je Primož Roglič zmagal lani, a to vendarle ne pomeni, da bo tudi danes napadel etapno zmago.

Slovenski zvezdnik bo moral s pomočjo kolegov iz moštva Jumbo-Visma tudi danes paziti predvsem na to, da se varno pripelje do cilja, pa tudi na to, da mu kakšen od nevarnejših tekmecev v skupnem seštevku ne uide. To bo namreč še zadnja priložnost za kakšen napad pred nedeljskim zaključnim kronometrom Vuelte v romarskem središču Santiago de Compostela. V vožnji na čas bo namreč olimpijski prvak iz Tokia izraziti favorit.

V resnici tudi danes ne gre pričakovati resnejših obračunov med favoriti, etapo s petimi kategoriziranimi klanci (enim prve, trem druge in enim tretje kategorije) bodo najmočnejša moštva budno nadzorovala, ponuja pa se priložnost za beg. Cilj bo sicer na vrhu klanca druge kategorije Alto Castro de Herville.

Foto: A.S.O.

Že začetek etape bo precej razgiban, čeprav klanci v prvi polovici preizkušnje niso kategorizirani. Prve gorske točke se bodo delile na 111. kilometru, ko bodo kolesarji dosegli vrh Vilachan (III. kategorija), nato bo šlo gor in dol vse do cilja. Drugi vzpon dneva je Aldo de Mabia (II. kategorija), nato Alto de Mougas (I. kategorija), pa po letečem cilju še Alto de Prado (II. kategorija in bonifikacijske sekunde), za konec pa še ciljni vzpon na Castro de Herville.

Zanimivo utegne biti v boju za pikčasto majico, v tem seštevku vodi Michael Storer (59 točk) pred moštvenim kolegom iz Team DSM, Romainom Bardetom (54). Primož Roglič v skupnem seštevku brani 2:30 prednosti pred Špancem Enricom Masom (Movistar) in 2:53 pred Kolumbijcem Miguelom Angelom Lopezom (Movistar).

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 11.47, ob 12.03 bodo kolesarji prevozili kilometer nič, v cilju pa jih pričakujejo enkrat med 17.14 in 17.49.

Skupni vrstni red po 19 etapah: 1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 77;49:37 2. Enric Mas (Špa) Movistar Team + 2:30 3. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 2:53 4. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 4:36 5. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 4:43 6. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 5:44 7. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 6:02 8. Gino Mäder (Švi) Bahrain Victorious 7:48 9. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 8:31 10. David De La Cruz (Špa) UAE Team Emirates 9:24 ... 39. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1;55:46 90. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 3;29:44 108. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 3;49:16

