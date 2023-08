V živo: vremenski kaos v Barceloni, cilj etape pod vodo, ograde podrte ... #video

Dirka po Španiji, 2. etapa v živo:

Trasa 2. etape na Vuelti. Foto: A. S. O.

117 km do cilja – Na vzponu je razlika med ubežniki in glavnino spet malo narasla, peterica ima zdaj spet 2:12 prednosti. Dež je ponehal.

128 km do cilja – Kolesarji se že vzpenjajo na drugi kategoriziran klanec dneva, Coll d'Estenalles (II. kategorija, 12,1 km, 3,9-odstotni povprečni naklon), vodilna peterica ima le še 1:30 prednosti pred glavnino.

Stanje v cilju se počasi izboljšuje, voda odteka, tudi kolesarjev v etapi ne pere več tako močan dež, grozijo pa nove nevihte.

🇪🇸#LaVuelta23 - 🏁130 KM



Looks like the water is draining well. Still, a lot of cleanup is needed to make it safe.#DomestiqueLivepic.twitter.com/eH9K8JCWrR — Domestique (@Domestique___) August 27, 2023

135 km do cilja – Vodilna peterica ima zdaj 2:44 prednosti pred glavnino.

Najvišja prednost vodilnih je bila prek treh minut:

👀 ¡Un vistazo a la escapada del día!



⏱️ 3:13"



🌪️ First look at our breakaway#LaVuelta23 pic.twitter.com/aJKRyJjs7X — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

14:15 - V prvi uri etape je bežeča peterica prevozila 38,2 km.

Takole pa trenutno izgleda zadnji kilometer etape v Barceloni. Cestišče je pod vodo, ograje so podrte, prireditelje čaka ogromno dela, da zaključek etape pripravijo za kolesarje, povsem mogoče je, da bodo etapo skrajšali.

#LaVuelta23 El último kilómetro de la etapa: vallas caídas por el viento, inundaciones y troncos y ramas en la carretera. Mucho trabajo por delante pic.twitter.com/I1gXP22Dbi — Borja Cuadrado (@BorjaCuadrado) August 27, 2023

🇪🇸#LaVuelta23 - 🏁136 KM



Another look at the final 300m of today's stage. Still trying to figure out how they intend to justify this one.#DomestiqueLive pic.twitter.com/woaBf8Y6aH — Domestique (@Domestique___) August 27, 2023

150 km do cilja – Kolesarji so opravili krog po znamenitem dirkališču Circuit de Barcelona – Catalunya, vodilna peterica ima zdaj že 3:20 prednosti pred glavnino, na čelu te pa so kolesarji nizozemskega moštva DSM – Firmenich. Čez dobrih 20 kilometrov se bo že začel drugi vzpon dneva na Coll d'Estenalles (II. kategorija, 12 km, 4-odstoten povprečni naklon).

Etapa 2⃣ Stage | 🏁 - 133 km



🚴‍♂️ Tras más de una hora de carrera los 5⃣ escapados siguen al frente.

🚴‍♂️ Just over an hour of racing complete and the 5️⃣ escapees are still at the front.



⏱️ 2:44" sobre el pelotón | ahead of the peloton

#LaVuelta23 📸 @SprintCycling pic.twitter.com/io47dMOuqq — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

162 km do cilja - Bol je ujel vodilno četverico, pet ubežnikov ima zdaj že 2:25 prednosti pred glavnino. Še naprej izdatno dežuje. Virtualno vodstvo v skupnem seštevku je že prevzel Italijan Piccolo, ki je po včerajšnji uvodni etapi za rojakom Milesijem zaostal le šest sekund.

174 km do cilja – Glavnini je ušla četverica z Italijanoma Andreo Piccolom (EF Education - EasyPost) in Matteom Sobrerom (Jayco AlUla) ter Špancema Javierjem Romo (Astana) in Joelom Nicolaom (Caja Rural – Seguros RGA). Z dobrimi 20 sekundami jim sledi še Nizozemec Jetse Bol (Burgos BH), glavnina pa zdaj vozi že dobro minuto za čelom dirke.

175 km do cilja – Prvi gorski cilj dneva je prvi prečil Španec Javier Romo (Astana).

Izidi gorskega cilja, Coll de Sant Bartomeu (III. kategorija):

1. Romo 3 točke

2. Nicolau 2

3. Sobrero 1

177 km do cilja – Prvi napad je bil neuspešen, glavnina je spet strnjena.

180 km do cilja – Glavnini je nekoliko pobegnila trojica. Majhno prednost imajo Italijan Matteo Sobrero (Jayco AlUla) ter Francoza Elie Gesbert (Arkea Samsic) in Thomas Bonnet (TotalEnergies).

13:15 - Druga etapa 78. Vuelte se je vendarle začela, kolesarji se že vzpenjajo na Coll de Sant Bartomeu (5,5 km pri 4,6 odstotka povprečnega naklona). Novo sporočilo prirediteljev: za skupni seštevek bodo šteli časi že devet kilometrov pred ciljem.

13:11 - Prireditelji so sporočili, da bo uradni start nekaj kilometrov po prvotno načrtovanem startu.

12:50 – Na pot se je podalo 175 kolesarjev, že včeraj je po padcu z dirke odstopil Belgijec Laurens De Plus (Ineos Grenadiers). Včeraj je v bolnišnici prestal preiskave poškdovanega desnega boka, ugotovili so, da je utrpel manjši zlom, so sporočili iz njegove ekipe.

Vse majice danes nosijo kolesarji moštva DSM-Firmenich. Italijan Lorenzo Milesi vozi v rdeči vodilnega na dirki, v zeleni najboljšega po točkah Francoz Romain Bardet, v pikčasti najboljšega hribolazca Britanec Sean Flynn in v beli najboljšega mladega kolesarja pa še en Britanec Max Poole.

🏁 ¡La etapa 2⃣ está en marcha! Día lluvioso camino a Barcelona.



🏁 Stage 2⃣ of #LaVuelta23 is underway! Mataró ➡️ Barcelona



❤️👋 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐫𝐨́#LaVuelta23 pic.twitter.com/wbSh8JNTiT — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

Tudi danes kolesarje čaka obupno vreme z dežjem, prireditelji dirke so se že prilagodili na zahtevne razmere in sporočili, da bodo čase za skupni seštevek šteli že na vrhu klanca na grad Montjuic 3,6 kilometra pred ciljem današnje etape. Bonifikacije s tega vzpona in iz cilja bodo veljale, tudi zmagovalec etape bo tisti, ki bo prvi prečkal ciljno črto v Barceloni. Danes lahko tako spet pričakujemo nekaj zmede po etapi, za zdaj pa velja, da za skupni seštevek na dirki štejejo razlike med kolesarji na vrhu Montjuica.

OFFICIAL | 🌧 Given the current weather situation and having applied the weather protocol, the times for the general classification will be taken at the Alto del Castillo de Monjuic 3.6 km from the finish line.



⏱ The bonuses at the top of Montjuic and at the finish line will… pic.twitter.com/CBmcW4x16y — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

Druga etapa 78. Vulte se je v Mataru z zaprto vožnjo začela ob 12.45, uradni start etape pa bo šele ob 13.11. Kolesarje čaka 181,8 kilometra dolga pot do Barcelone.