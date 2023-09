V živo: Evenepoel napada etapno zmago, favoriti pazijo drug na drugega

Dirka po Španiji, 18. etapa v živo:

2,5 km do cilja - Remco Evenepoel ima še 10:45 prednosti pred skupino favoritov. Ta se ves čas krči, ob trojici Jumba so le še Landa, Ayuso in Mas.

4 km do cilja - Evenepoel se bliža cilju, v ozadju sta se na čelo skupine favoritov postavila Wout Poels in Mikel Landa iz Bahraina, za njima mirno vozijo Kuss, Vingegaard in Roglič, iz UAE Emirates je zraven ostal le še Ayuso. Nekaj metrov pred favoriti vztrajata Vlasov in Pelayo Sanchez.

6 km do cilja - Evenepoel se vozi zanesljivi zmagi naproti, 11:35 za njim sta se v lov za dvojico Bore pognali moštvu UAE Emirates in Movistar. Jumbo-Visma trenutno pazi na Seppa Kussa.

7 km do cilja - V glavnini sta napadla kolesarja Bore, Nico Denz in Aleksandr Vlasov, z njima sta odšla še Sanchez in Askey. Favoriti niso reagirali. Za zdaj. Evenepoel v vodstvu medtem še pridobiva prednost proti zasledovalcem.

8,3 km do cilja – Remco Evenepoel se je zapodil v zaključni klanec etape, Puerto de la Cruz de Linares (I. kategorija, 8.3 km, 8,6 %), ima 2:20 prednosti pred Britancem Maxom Poolom in 2:38 pred Dancem Andreasom Kronom. Skupina favoritov vozi 10:39 za vodilnim Belgijcem. Ob rdečem Kussu so še Roglič, Vingegaard, Ayuso, Landa, Mas, Uijtdebroeks, Vlasov, Almeida, Buitrago, Cras, Soler, Poels …

15 km do cilja - Evenepoel vztraja 1:23 pred najbližjim zasledovalcem in 11:23 pred skupino favoritov okoli rdeče majice. Na čelu te tempo diktira Jan Tratnik, za njim so razvrščeni Sepp Kuss, Primož Roglič in Jonas Vingegaard.

16 km do cilja - Kolesarji so v Proazi opravili še z letečim ciljem, to so izidi:

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 20 točk

2. Max Poole (DSM-Firmenich) 17

3. Damiano Caruso (Bahrain Victorious,) 15

4. Andreas Kron (Lotto Dstny) 13

5. Paul Ourselin (Total Energies) 10

25 km do cilja – Remco Evenepoel je prelaz Linares prečkal 1:22 pred Britancem Maxom Poolom in 1:43 pred Italijanom Damianom Carusom. Četrt je bil Danec Andreas Kron, za njim je do glavnine raztresenih še nekaj članov prvotne ubežne skupine, glavnina pa ostaja 11:25 za vodilnim Belgijcem.

Izidi gorskega cilja, Puerto de la Cruz de Linares (I. kategorija):

1. Evenepoel 10 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Poole 6/4

3. Caruso 4/2

4. Kron 2

5. Bernard 1

29 km do cilja - Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep) se je otresel kolegov ubežnikov in se sam odpeljal v vodstvo. Ima še 10:45 prednosti pred vse boj razredčeno glavnino, na čelu katere so kolesarji Bahrain Victoriousa.

🤜 ¡Acelera Evenepoel para marcharse en solitario en cabeza de carrera!

🤜 ¡Acelera Evenepoel para marcharse en solitario en cabeza de carrera!

⚡️ Evenepoel is solo ! ⚡️#LaVuelta23

30 km do cilja - Evenepoel, Caruso in Polle vozijo 10:48 pred glavnino, v tej pa se je začelo dogajati. Na čelo so se postavili kolesarji Bahrain Victroriousa, Jumbo-Visma jim sledi, tempo narašča, vsi favoriti so še zraven.

32 km do cilja - Kron je v klanec prvi napadel, odreagirali so Evenepoel, Caruso in Poole ter Danca pustili za seboj.

33 km do cilja - Začel se je prvi vzpon na Puerto de la Cruz de Linares (I. kategorija, 8,3 km, 8,6 %). Vodilna osmerica ima 11:31 prednosti pred glavnino. Med obema skupina je razkropljenih še nekaj članov prvotne ubežne sestave.

⚡️ ¡Primeros ataques en la fuga! Se mueve 🇩🇰 @andreaskron98 y reacciona 🇧🇪 @EvenepoelRemco

⚡️ ¡Primeros ataques en la fuga! Se mueve 🇩🇰 @andreaskron98 y reacciona 🇧🇪 @EvenepoelRemco

💥 Attacks in the breakaway on the Puerto de la Cruz de Linares! 🇩🇰 Kron moves and 🇧🇪 Evenepoel reacts. #LaVuelta23

49 km do cilja - V vodstvu se je zdaj zbralo osem kolesarjev, ki imajo že več kot 11 minut prednosti pred glavnino. Med skupinama je še nekaj članov prvotne ubežne druščine.

Foto: A. S. O. 33 kilometrov pred ciljem današnje etape se bo začel prvo od dveh vzponov na Puerto de la Cruz de Linares. Gre za 8,3 kilometra dolg klanec prve kategorije s povprečnim naklonom 8,6 %. Na prvem prečkanju gorskega cilja se bodo na vrhu delile tudi bonifikacijske sekunde.

57 km do cilja – Remco Evenepoel je pobral še tri gorske točke na Tenebredu. Vodilna skupina se je nekoliko raztrgala, ob Belgijcu so vrh prečkali še Caruso, Poole, Kron, Ourselin in Bernal, preostali bodo vodilno šesterico poskušali ujeti na kratkem spustu ali pa na ravnini do naslednjega vzpona v etapi. Glavnina vozi 10:26 za čelom dirke.

Izidi gorskega cilja, Alto de Tenebredo (III. kategorija):

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 3 točke

2. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 2

3. Max Poole (DSM-Firmenich) 1

60 km do cilja – Kolesarji se že vzpenjajo na Alto de Tenebredo, 3,4 kilometra dolg klanec tretje kategorije z 9,5-odstotnim povprečnim naklonom. Vodilna skupina ima 10:27 prednosti pred glavnino. V vodstvu je zdaj osmerica Poole, Caruso, Piccolo, Kron, Bernal, Ourselin, Bernard in Evenepoel, ima pa čisto majhno prednost pred preostalimi šestimi ubežniki.

🇩🇪 ¡@NicoDenz sufre ante el ritmo que marca Evenepoel en la fuga!

🇩🇪 ¡@NicoDenz sufre ante el ritmo que marca Evenepoel en la fuga!

🇩🇪 @NicoDenz suffers at the hands of Evenepoel pace!#LaVuelta23

65 km do cilja – Na spustu s San Lorenza se je glavnina za krajši čas raztrgala na dva dela, v dolini pa se je spet združila. Prednost ubežne štirinajsterice je spet narasla prek deset minut.

Odločitev o zmagovalcu Vuelte bo padla …

Danes bo znan kolesar, ki ga bodo v Jumbo-Vismi izbrali za zmagovalca Vuelte, pa je prepričan nekdanji španski profesionalec Joacquim Rodriguez. "Danes bo na zaključnem vzponu na Cruz de Linares jasno, kdo je najmočnejši in kdo bo zmagovalec Vuelte, predvsem pa, koga bodo v Jumbo-Vismi izbrali za to čast," je novinarjem pred današnjo etapo razlagal danes 44-letni Purtito. Dvakratni zmagovalec Dirke po Lombardiji, ki je bil leta 2009 drugi na Vuelti. "To, kar smo gledali v zadnjih etapah je morda malce presenetljivo, obenem pa je bil za nas pravi spektakel," je še dodal o sporni taktiki Jumbo-Visme.

90 km do cilja – Prelaz San Lorenzo je prvi prečkal Remco Evenepoel in si že bolj ali manj zagotovil zmago v seštevku najboljšega hribolazca na dirki. S pikčasto majico mora le še varno prikolesariti v Madrid. Pred Vingegaardom ima 55 točk prednosti, do Madrida pa je na klancih na voljo le še 53 točk za enega kolesarja.

💙🤍 ¡Evenepoel prácticamente sella su victoria en la clasificación de la Montaña con 106 pts! Si llega a Madrid el maillot será suyo.



💙🤍 ¡Evenepoel prácticamente sella su victoria en la clasificación de la Montaña con 106 pts! Si llega a Madrid el maillot será suyo.

💙🤍 Evenepoel practically seals his victory in the mountains classification! With 106 points to his name, if he makes it to Madrid, the jersey…

Izidi gorskega cilja, Puerto de San Lorenzo (I. kategorija):

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 10 točk

2. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 6

3. Lewis Askey (Groupama-FDJ) 4

4. Andreas Kron (Lotto Dstny) 2

5. Max Poole (DSM-Firmenich) 1

Ubežniki so na vrh najtežjega vzpona dneva prišli 9:47 pred glavnino, na klancu sta stik s kolegi ubežniki malce izgubila le Germani in Hofstetter¸, ampak nista daleč in bosta na spustu bržčas spet ujela priključek. Na spustih kolesarji danes nimajo nobenih težav, etapa poteka v prelepem sončnem vremenu, ceste so povsem suhe.

95 km do cilja - Razlika med ubežniki in glavnino se je ustalila pri dobrih desetih minutah, do vrha klanca je še pet kilometrov.

Geraint Thomas: Sepp si zasluži več spoštovanja

Pred etapo se je na vročo temo Sepp Kuss oglasil tudi izkušeni valižanski as Geraint Thomas. "Menim, da nikomur ne bi smela biti zmaga na grand touru podarjena. Če bi bil Sepp šibak in bi ga morali čakati, potem naj zmaga najmočnejši, a včeraj ni bilo tako. Sepp je dovolj močan, da si zasluži biti, kjer je, z napadom pa njegova kolega včeraj nista naredila velike razlike. Mislim, da si Sepp zasluži več spoštovanja, niti ne od kolesarjev, pač pa od vodstva ekipe. To bi moralo biti bolj odločno in se opredeliti. Takšne stvari smo že videli. Jonas je vsekakor sposoben zmagati, si pa želim na vrhu videti Seppa, mislim, da si ga vsi v pelotonu želimo videti zmagati," je pred današnjo etapo povedal zvezdnik moštva Ineos Grenadiers.

Foto: A. S. O. 100 km do cilja - Začel se je vzpon na Puerto de San Lorenzo (I. kategorija, 9,9 km, 8,6 %), prednost ubežnikov je presegla deset minut,.

105 km do cilja - Kolesarji se bližajo vzponu na Puerto de San Lorenzo, 9,9 kilometra dolg klanec prve kategorije z 8,6-odstotnim povprečnim naklonom. Vodilna štirinajsterica vozi 9:49 pred glavnino. Uradni začetek najbolj zahtevnega vzpona dneva je dobrih 100 kilometrov pred ciljem etape.

116 km do cilja - Prednost vodilne skupine je že presegla devet minut.

Kuss presenečen nad velikansko podporo

Sepp Kuss je pred današnjo etapo izrazil presenečenje nad velikansko podporo javnosti po dveh turbuletnih etapah, v katerih sta njegovo vodstvo na dirki ogrozila prav njegova moštvena kolega Jonas Vingegaard in Primož Roglič. "Ne vem, zakaj me imajo ljudje tako radi. Res ne. Sem le človek, kot preostali kolesarji. Poskušam biti prijazen do vseh, smo pa vsi tekmovalci in je včasih ta človeški vidik težko opaziti. Poskušam le delati najboljše kar zmorem, ekipa me podpira in bi to rada počela tudi v prihodnje, je pa do konca Vuelte še nekaj težkih etap in ostati moram zbran. Primož in Jonas sta odlična kolesarja in mi bosta v veliko pomoč," je dejal vselej diplomatski 29-letni Američan.

¡🇧🇪 @EvenepoelRemco cada vez más líder de la Montaña! El belga suma 5⃣ puntos más.

➕ 5 points for Remco on the Alto de las Estacas.



💙🤍

9⃣6⃣ pts - Evenepoel

5⃣1⃣ pts - Vingegaard#LaVuelta23 pic.twitter.com/7mW02TPmW3 — La Vuelta (@lavuelta) September 14, 2023

130 km do cilja - Remco Evenepoel je prvi prečkal prelaz Estacas in prednost v seštevku najboljšega hribolazca na dirki povečal na 45 točk pred Jonasom Vingegaardom. Ubežna skupina ima zdaj že 8:45 prednosti pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Alto de las Estacas (II. kategorija):

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 5 točk

2. Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) 3

3. Nico Denz (Bora-Hansgrohe) 1

135 km do cilja - Kolesarji so že na vzponu na prelaz Alto de las Estacas (II. kategorija, 5,1 km, 7,5 %), prednost ubežne štirinajsterice pred glavnino se približuje sedmim minutam. Na čelu glavnine so ves čas kolesarji Jumbo-Visme.

¡Comienza la primera subida del día! 💙🤍The first climb of the day begins!



🏔2️⃣ Alto de las Estacas

¡Comienza la primera subida del día! 💙🤍The first climb of the day begins!

🏔2️⃣ Alto de las Estacas

📈 5.1 km al 7.5%#LaVuelta23

140 km do cilja - Ubežniki zdaj vozijo že več kot šest minut pred glavnino, kolesarji se približujejo začetku prvega vzpona dneva. Čaka jih vzpon na prelaz Alto de las Estacas (II. kategorija, 5,1 kilometra s 7,5-odstotnim povprečnim naklonom).

144 km do cilja - Prednost vodilne skupine še kar raste in je zdaj že presegla pet minut. Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme.

150 km do cilja - Vodilna štirinajsterica ima zdaj že tri minute prednosti pred glavnino. Med ubežniki je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Remco Evenepoel, ki pa ima skoraj 38 minut zaostanka za nosilcem rdeče majice. Belgijec bo danes poskušal predvsem še utrditi svoje vodstvo v seštevku za pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki.

155 km do cilja – Ubežna skupina hitro pridobiva prednost, glavnina se je povsem umirila. Razlika je že dve minuti.

158 km do cilja - Ubežna štirinajsterica ima že skoraj minuto prednosti pred glavnino.

165 km do cilja - Vodilni trojici se je v begu pridružilo še enajst kolesarjev, tudi Remco Evenepoel.

Bežijo: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Nico Denz (Bora-Hansgrohe), Jarrad Drizners, Andreas Kron (Lotto Dstny), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Imanol Erviti (Movistar), Max Poole (DSM-Firmenich), Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic), Paul Ourselin (Total Energies), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Julien Bernard (Lidl-Trek) in Lorenzo Germani (Groupama-FDJ).

169 km do cilja – Glavnini so nekoliko pobegnili Egan Bernal, Julien Bernard in Lorenzo Germani. Priključiti se jim želi še nekaj kolesarjev,.

12:56 (179 km do cilja) - Etapa se je začela tudi uradno in takoj so se začeli napadi na čelu glavnine.

V rdeči majici vodilnega na dirki spet kolesarji Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), v zeleni najboljšega po točkah Avstralec Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck), v pikčasti najboljšega hribolazca Belgijec Remco Evenepol (Soudal – QuickStep) in v beli najboljšega mladega kolesarja Španec Juan Ayuso (UAE Emirates).

Do zdaj je z dirke odstopilo 27 kolesarjev, zadnji včeraj Francoz Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën). Danes je tako startalo 149 tekmovalcev.

Pozdravljeni! Ob 12.47 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo 18. etape 78. Vuelte, ob 12.55 naj bi dosegli kilometer nič in etapa se bo začela tudi zares.

➡ ¡La etapa 1️⃣8️⃣ está en marcha! 🔥 Último gran día en las preciosas montañas de Asturias.



➡ Three, two, one … GO - stage 1️⃣8️⃣ is underway. Rolling out for our last day in the mountains from Pola de Allende La Cruz de Linares



❤️ 𝑷𝙤𝒍𝙖 𝙙𝒆 𝑨𝙡𝒍𝙖𝒏𝙙𝒆#LaVuelta23 pic.twitter.com/GdoAe0T8Vx — La Vuelta (@lavuelta) September 14, 2023

Čeprav je bila včerajšnja etapa z zaključnim vzponom na epski Anglirou označena za kraljevsko, tudi današnja niti približno ni nedolžna. S 4.630 višinskimi metri je celo najbolj "plezalna" na letošnji Vuelti. Kolesarje danes čaka pet kategoriziranih vzponov, prvi se bo začel že na 43. kilometru etape, gre za Alto de las Estacas, 5,1 kilometra dolg klanec druge kategorije, s 7,5-odstotnim povprečnim naklonom.