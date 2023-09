V živo: Na begu deseterica kolesarjev, tudi Bardet in najboljši sprinter na Vuelti

V živo: 16. etapa Dirke po Španiji



Foto: A. S. O.

95 km do cilja: Ubežna skupina vztraja pri ostrem tempu, nihče si ne želi, da bi jih ujela glavnina, ali da bi se še kdo od tekmecev preselil v skupino na čelu dirke, a tudi glavnina, še posebej Ineos si želi svoje priložnosti. Prednost počasi kopni, zdaj znaša le še 25 sekund.

108 km do cilja: V ospredju se je vzpostavila ubežna skupina, v kateri je kar 10 kolesarjev, tudi Francoz Romain Bardet, ki je v soboto večji del dneva preživel v begu s poznejšim zmagovalcem etape Remcom Evenepoelom, in nosilec zelene majice Kaden Groves. Skupina ima pred glavnino, kjer tempo narekujejo kolesarji ekipe Ineos Grenadiers, ki v ubežni skupini nima svojega kolesarja, si pa tega želi, že več kot 40 sekund prednosti. Pri lovljenja ubežne skupine jim pomagajo kolesarji ekipe Intermarché-Circus-Wanty, ki ima po zaslugi Ruija Coste na svojem računu že eno etapno zmago na letošnji Vuelti.

Kolesarji v ubežni skupini: Romain Bardet in Max Poole (DSM-Firmenich), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Andreas Kron (Lotto Dstny), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Paul Lapeira (AG2R Citroën) in Matteo Sobrero (Team Jayco-AlUla).

14.47 : Pozdravljeni! V obalnem mestu Liencres Playa se je na kilometru 0 začela 16. etapa Dirke po Španiji. Že na uvodu etape dežuje, kar bo dodatno otežilo dogajanje na dirki. Organizatorji so sporočili, da na dirki ne bo Welaya Hagos Berheja (Jayco AlUla), ki se je okužil z novim koronavirusom, in Davida De La Cruza (Astana Qazaqstan), ki ga dajejo želodčne težave in se je slabo počutil že na prost dan. Trasa 16. etape na papirju ni preveč zahtevna, edini težji del bo predstavljal zaključni vzpon na Bejeki je dolg 4,8 kilometra.