V živo: Roglič in druščina na novem težkem gorskem preizkusu

- 43 kilometrov do cilja: Bouchard je prvi prikolesaril na Alto de La Cobertoria, za njim je bil Madrazo, v spustu ju je skupina kolesarjev ujela, tako da zdaj skupaj beži 18 kolesarjev. Imajo 6 minut in pol prednosti pred glavnino, v kateri sta tako Roglič in Tadej Pogačar.

- Geoffrey Bouchard je napadel dva kilometra od vrha klanca, sledi mu Angel Madrazo.

- 47 kilometrov do cilja: v begu je skupina 21 kolesarjev (Jakob Fuglsang, Philippe Gilbert, Thomas De Gent, Gianluca Brambilla), ki ima pred Rogličem, skupino z rdečo majico pet minut prednosti. V glavnini tempo še vedno narekuje Rogličevo moštvo.

🏁 - 55 KM | Etapa 16 - Stage 16 | #LaVuelta19



🚴‍♂️🚴‍♂️ 21 ciclistas escapados con dos grandes puertos por delante / 🇬🇧 21-man break at the front, still two big climbs left!



⏳ 4:55 es su ventaja / Break's gap



🖥️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/2aWKTjktjq — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2019

- Prvi resnejši hrib jih je pričakal na 50. kilometru, ko so se povzpeli na Puerto de San Lorenzo s povprečnim naklonom 8,5-odstotkov. V begu je bila večja skupina kolesarjev, Roglič je skupaj z glavnino, v kateri je tempo narekoval Slovenčev moštveni kolega Tony Martin, in preostalimi favoriti za skupno zmago na vrh prišel dve minuti za ubežniki.

Današnja 144,4 kilometra dolga 16. etapa se je začela ob 13.25 v Pravii na nadmorski višini 60 metrov, končala pa se bo na 1.690 metrov visokem hribu Alto de La Cubilla Lena, kamor naj bi kolesarji prišli okoli 17.30.

Kolesarji bodo morali opraviti s tremi gorskimi cilji. Prva dva sta prve kategorije, zadnji, ki bo hkrati ciljni vzpon, pa bo predstavljal gorski cilj najvišje kategorije.

Pri 92. kilometru bo sledil drugi izziv, ki ga bo predstavljal hrib Alto de La Cobertoria. Z 8,2 kilometra bo nekoliko krajši, vendar bo tudi tu povprečni naklon malce čez 8 odstotkov.

Povsem ob koncu 16. etape bodo morali kolesarji opraviti še z zadnjim testom. Kar 17,8 kilometra je dolg vzpon, ki sicer ne bo pretirano strm, saj bo povprečni naklon 6,2 odstotka.

A bodo noge že dodobra pekle, zlasti če bodo ekipe narekovale hud tempo. Zato bo zanimivo spremljati, kako se bo Roglič lotil branjenja rdeče majice. Pa vendarle je v zadnjih dneh pokazal, da je v odlični formi, zato naj ne bi smelo biti bojazni, da bi izgubljal čas.