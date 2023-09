Še en dan za pobeg. Bo spet poskusil tudi Evenepoel?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi teden 78. dirke po Španiji se zaključuje z dobrih 158 kilometrov dolgo etapo od Pamplone do Lukenberrija. Po dveh napornih gorskih preizkušnjah danes kolesarje čaka nekoliko manj zahtevna trasa, a ima vseeno tri kategorizirane vzpone in slabih 2.500 višinskih metrov. Preizkušnja je idealna za pobeg, z novim napadom utegne poskusiti tudi Remco Evenepoel, a bodo zdaj nanj pri Jumbo-Vismi in UAE Emirates že veliko bolj pozorni.