Roglič na preizkušnji

Pred dnevom počitka kolesarje na Dirki po Španiji čaka razgibana 15. etapa, ki ima predznak gorska, vendar se ne bo končala z vožnjo v hrib. Zanimivo bo videti, kako se bodo tekmeci v boju za skupno zmago, med katere spada Primož Roglič, lotili zadnjega vzpona, ki po profilu ni težak, saj po njem sledita spust in kratka vožnja po ravnini do cilja. Ali se bo Roglič pri zadnjem vzponu odločil za skok? Vse skupaj se bo začelo z zaprto vožnjo ob 11.52, strokovnjaki pa izpostavljajo tehnično zahtevne spuste, ki jih ne bo manjkalo.

Norveški kolesar Odd Christian Eiking bo tudi danes kolesaril v rdeči majici vodilnega in ob pogledu na traso se mu odpira pot, da jo zadrži vsaj do srede, ko bo na vrsti kraljevska etapa. V skupnem seštevku je drugi Guillaume Martin, ki zaostaja 54 sekund, na tretjem mesti pa najdemo slovenskega šampiona Primoža Rogliča, ki ima po nedelji zdaj minuto in 36 sekund pribitka.

A ne Eidking ne Martin nista med tistimi, ki Rogliča ogrožajo pri pohodu do tretje zaporedne zmage. Slovenski kolesar ima trenutno vse pod nadzorom. Pred rivali ima zalogo prednosti, povrhu vsega pa zadnji dan Vuelte sledi 34 kilometrov dolg kronometer, v katerem nima konkurence.

Gorski cilj Alto de la Centenera Foto: A.S.O.

Zanimivo bo videti, kako se bodo kolesarji lotili današnje gorske etape v dolžini 197,5 kilometra. Vse skupaj se bo začelo z dokaj ravninsko vožnjo, klanci bodo prišli na vrsto na 70. kilometru, ko se bodo začeli vzpenjati na gorski cilj Alto de la Centenera (I. kategorija, 15 km/5,5-odstotni naklon).

V spodnjem videu si poglejte, katero majico bo oblekel Luka Mezgec in kaj pravi o gorskem kolesarstvu.

Ker bo na vrhu na voljo veliko točk v točkovanju za najboljšega na gorskih ciljih, lahko v akciji pričakujemo sobotnega junaka Romaina Bardeta in Damiana Carusa. Po tehnično zahtevnem spustu bo sledila nova vožnja navkreber. Puerto de Pedro Bernardo je gorski cilj II. kategorije. Dolg je devet kilometrov, povprečna naklonina pa je 4,2-odstotna.

Gorski cilj Puerto de Mijares. Foto: A.S.O.

Po spustu in krajši vožnji po dolini bo kolesarje čakal nov izziv. Tokrat bo to gorski cilj I. kategorije. Vzpon na Puerto de Mijares bo dolg kar 20 kilometrov, povprečni naklon pa bo znašal 5,4 odstotka.

Takoj po koncu spusta bo v kraju Burgohondo edini leteči cilj, do konca dneva pa bodo morali kolesarji opraviti še 22 kilometrov. Na papirju je zadnji vzpon lahek, saj je dolg 8,6 kilometra in ima vsega 3,8-odstotni naklon. A ta podatek je zavajajoč, saj je uvodni del bolj kot ne raven, drugi del pa bistveno bolj strm. Za prve tri na vrhu gorskega cilja Puerto San Juan de Nava, ki ima predznak III. kategorije, se bodo delile bonifikacijske sekunde.

Za zaključek bosta sledila še spust in 1,5 kilometra vožnje po ravnini do cilja. Zanimivo bo videti, kako se bodo zaključka lotili tekmeci za končno zmago na Vuelti.