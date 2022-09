Roglič ima priložnost streti načetega Evenepoela

Nosilec rdeče majice Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) je v soboto na zaključnem vzponu etape na Pandero proti Rogliču (Jumbo-Visma) in Kolumbijcu Miguelu Angelu Lopezu (Astana) izgubil 48 sekund, tudi Španec Enric Mas (Movistar) je Belgijcu odščipnil 20 sekund, in če danes spet ne bo imel najboljših nog, mu lahko še veliko zahtevnejša 15. etapa odnese tudi skupno vodstvo na Vuelti.

V do včeraj domala neprebojnem oklepu mladega belgijskega asa so se pokazale prve razpoke in njegovi tekmeci so zavohali kri. Za nameček izgleda, da se je končno sestavil tudi njegov glavni tekmec Roglič, ki je dolgo okreval po padcu na letošnjem Touru in izpustil pomemben del priprav na Vuelto. A včeraj je bil 32-letni Zasavec spet bolj podoben svoji šampionski različici in dirka je spet odprta.

Foto: zajem zaslona

Evenepoel bo danes branil prednost minute in 49 sekund pred Rogličem, kolesarje pa na španski pentlji čaka peklenski dan. Na vrsti je namreč kraljevska etapa s ciljnim vzponom najvišje ekstra kategorije na Alto Hoya de la Mora iz smeri Monachila. Gre za kar 19,3 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 7,9 odstotka, ki utegne še dodatno premešati vrstni red. Kolesarji se bodo v zaključku etape povzpeli na kar 2.512 metrov nadmorske višine.

A to ne bo edini klanec v etapi. Že dobrih 27 kilometrov po štartu se bo začel vzpon na Puerto del Castillo, 6,8 kilometra dolg klanec tretje kategorije s povprečno naklonino 4,5 odstotka. Po tem sledi slabih 70 kilometrov lažje trase, pred zaključnim vzponom pa so prireditelji tekmovalcem pripravili še vzpon prve kategorije. Na 101. kilometru etape se bo namreč začel vzpon na prelaz Alto del Purche, 9,1 kilometra dolg klanec s povprečnim naklonom 7,6 odstotka, nato pa sledi kraljevski zaključek. Skupno tekmovalce čaka kar štiri tisoč višinskih metrov.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.05, ob 13.16 se bo začela prava dirka, v cilju pa najboljše po 153 kilometrih etape pričakujejo okoli 17.30.

Skupni vrstni red (14/21): 1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 52:21:33

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 1:49

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:43

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 3:46

5. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates) 4:53

6. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 6:02

7. Joao Almeida (Por/UEA Emirates) 6:49

8. Wilco Kelderman (Niz/Bora-Hansgrohe) 6:56

9. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 8:49

10. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroën) 9:12

…

12. Jan Polanc (Slo/UEA Emirates) 10:10

Foto: zajem zaslona