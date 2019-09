Zaradi Rogliča postajajo počasi že nejevoljni

Pred slovenskima kolesarskima junakoma Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem je na dirki po Španiji nova ura resnice. Celo dve, saj sta danes in jutri na sporedu dve novi gorski etapi. Tekmeci v boju za skupno zmago počasi že obupujejo, ker ne najdejo pravega orožja za vodilnega Rogliča. "Roglič v Španiji ne kolesari konzervativno, ampak bolj pametno," poudarja direktor ekipe Ineos.

Vodilni v skupnem seštevku Vuelte Primož Roglič (Jumbo Visma) je trdno v sedlu vodilnega in videti je, da ga nič ne more iztiriti. Če se mu ne bi pripetila padca, bi se njegova prednost v skupnem seštevku gibala že okoli štirih minut.

Skupni vrstni red na Vuelti



1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 53:49:19

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 2:25

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3:01

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 3:18

5. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 5:21

Sicer pa so padci na letošnji dirki po Španiji zelo pogosti. V sobotni etapi jih je huje skupil Luka Mezgec, ki so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel frakturo kostnega grebena desne kolčnice.

Na tleh se je tik pred ciljem prav tako znašel nadarjeni Tadej Pogačar, ki navdušuje ljubitelje kolesarstva. Po ekipnem kronometru je tudi sam drugič padel, a k sreči brez vidnejših poškodb.

Skupaj z Rogličem imata v lasti kar tri majice. Starejši kolega se lahko pohvali z rdečo vodilnega in zeleno po osvojenih točkah, Komendčanu pa pripada bela za najboljšega mladega kolesarja. Povrhu vsega je v skupnem seštevku celo na tretjem mestu. Od drugega mesta, na katerem je Španec Alejandro Valverde, ga loči 36 sekund, za Rogličem pa zaostaja tri minute in sekundo.

Danes in jutri bosta slovenska kolesarja, ki sta s petkovo dvojno zmago v najtežji etapi Vuelte dala zagon tudi slovenskim nogometašem v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, da so z borbeno igro z 2:0 premagali Poljsko, spet na preizkušnji.

Na vrsti sta dve gorski etapi. Trasa 15. etape, ki se bo začela ob 13.18 v Tineu in končala okoli 17.30 v Santuariu del Acebi, bo dolga 154,4 kilometra in bo imela štiri gorske cilje I. kategorije.

Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Prvi Puerto del Acebo bo predstavljal 8,2 kilometra dolg test s povprečnim naklonom 7,1 odstotka.

Na 73 kilometru bo sledil vzpon na Puerto del Connio (11,7 km – 6,2 odstotka), pri 114 kilometru bodo kolesarji začeli pogledovati proti Puerti del Pozo de las Mujeras Muertasu (11,3 km – 6,8 odstotka), najtežji del pa so organizatorji Vuelte spet privarčevali za konec.

Rogličevi odgovori vedno pravi

Klanec na Puerto del Acebo bo dolg 7,9 kilometra in bo imel povprečni naklon 9,7 odstotka. Vzpon ne bo tako brutalen kot Los Machucos v 13. etapi, s katerim sta Pogačar in Roglič najhitreje opravila, a pravega počitka ne bo.

Največji konkurenti slovenskima kolesarjema Valverde, Nairo Quintana (oba Movistar) in Miguel Angel Lopez (Astana) počasi že postajajo nejevoljni in izgubljajo upanje po morebitnem velikem metu. Zlasti jim ne uspe zlomiti čvrstega Rogliča, ki vedno odgovori na napade tekmecev.

A izpostavljajo, da jim ceste še ni zmanjkalo in da je do konca Vuelte še teden. Če Roglič preživi današnjo in jutrišnjo etapo (dolga bo 144 km, vsebovala bo dva gorska cilja I. kategorije in za zaključek še gorski cilj najtežje kategorije. Tega bo predstavljal vzpon na 1690 metrov visoki Alto de La Cubilla Lena – povprečni naklon bo sicer 6,2 odstotka, a je kar 17,8 kilometra do samega vrha), potem lahko v Ljubljani že začnejo razmišljati o velikem sprejemu za slovenska junaka.

"Zdaj bolj pameten"

"Po mojem mnenju Roglič ne more več izgubiti Vuelte. Najmočnejši je in prav tako ima močno ekipo," je za Cyclingnews dejal direktor ekipe Ineos Nicolas Portal.

Francoz ima veliko izkušenj s tritedenskih dirk in verjame, da sta se Roglič in njegova ekipa veliko naučila na letošnjem Giru, kjer je Zasavčan osvojil tretje mesto, upal pa na zmago. "Roglič v Španiji ne kolesari konzervativno, ampak bolj pametno. Zaveda se, da je dirka maraton. Vedel je sicer že prej, zdaj pa ve, kako se z vsem spopasti."