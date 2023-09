Rogličev vstop v pekel

Petkova in sobotna etapa na Vuelti bosta izjemno peklenski, saj bodo morali kolesarji opraviti s številnimi zahtevnimi vzponi. A lepo po vrsti. Prvi del pekla bo petkova kraljevska etapa s ciljem na francoskih tleh. In to na znameniti Col du Tourmalet, ki je sicer del Dirke po Franciji, na Vuelti pa se bo "predstavil" prvič. Primož Roglič bo moral v naslednjih dneh v boju za rdečo majico najboljšega na dirki pokazati močne noge.

Ob pogledu na profil petkove etape – začela se bo ob 13.50 – je jasno, da čaka kolesarje izjemno težak dan. In na koncu bomo zagotovo videli spremembe med tistimi, ki jih zanima skupna zmaga. Čas bo, da se na ciljnem vzponu na Col du Tourmalet osrednji junaki udarijo med seboj.

A bo težko že prej. Kraljevska etapa bo kmalu po začetku vstopila v Francijo, še pred tem pa bodo morali opraviti z gorskim ciljem III. kategorije Puerto de Portalet (4,4 km/5,4 %).

Col d'Aubisque Foto: A. S. O.

Po spustu bo prišla na vrsto prva od težjih ovir. Vzpon na Col d'Aubisque bo dolg kar 16,5 kilometra in bo imel povprečno 7,1-odstotno naklonino. A je zadnjih deset kilometrov naklonina v povprečju 10-odstotna.

Po krajšem spustu bo sledil nekategoriziran vzpon Col du Soulor (2,3 km/4,8 %), nato se bodo kolesarji spustili do vznožja naslednjega težjega preizkusa, to je Col de Spandelles (10,3 km/8,3 %). Najbolj strmo bo približno na sredini, ko bo naklon 15-odstoten.

Sledil bo spust, ki je ljubiteljem kolesarstva dobro poznan. Pred enim letom je na Dirki po Franciji Tadej Pogačar padel pri spustu, Jonas Vingegaard ga je počakal, nato pa sta se udarila na poti na Hautacam.

Col de Spandelles Foto: A. S. O. In današnja etapa bo pokazala pravi obraz Danca na letošnji Vuelti. Za zdaj zmagovalec Toura ni pokazal še nič pretresljivega in je s prstom kazal prav na težke gorske preizkušnje.

Težak dan se bo končal z vzponom na Col du Tourmalet. Dolg je 18,9 kilometra, povprečni naklon pa bo 7,2 odstotka. Naklonina sicer ne bo prehuda, a bodo pred tem kolesarji opravili že veliko vzponov. Najtežji del Col du Tourmalet bo zaključek, kjer bo naklon okoli 13-odstoten.

In na koncu današnjega dne bomo prešteli zmagovalce in padle, saj je jasno, da se bodo v kraljevski etapi pojavile razlike med favoriti za skupno zmago.

Col dou Tourmalet Foto: A. S. O. A pravega počitka kolesarji ne bodo imeli. V soboto jih čaka nova težka preizkušnja z dvema gorskima ciljema ekstra kategorije ter zaključnim vzponom na Puerto de Belagua, ki ima predznak I. kategorije in je na španskem ozemlju – težji bo uvodni del, medtem ko v zadnjih treh kilometrih ni velike naklonine.

Radovedni Evenepoel

"Moja taktika ni skrivnost, ampak je težko reči, kaj bom naredil. Za kaj takega moraš imeti noge. Prav tako je odvisno od tekmecev, kako močne so noge moštvenih kolegov … In kako se sam počutim. Gremo dan za dnem. Jumbo-Visma ima tri kolesarje med deseterico, kar je prednost pred preostalimi, a bo danes etapa, v kateri bodo noge odločile. Klanci bodo danes nekoliko manj strmi, a bomo vse skupaj še videli. Zame je prvič, da bom kolesaril v Pirenejih, kar pomeni, da začenjam novo poglavje. Radoveden sem, kako mi bo šlo, kako jumbovcem in UAE-jevcem," pred današnjim dnem pravi Remco Evenepoel, Primož Roglič, ki je v četrtek na letečem cilju prišprintal do štirih bonifikacijskih sekund, pa je pristavil svoj pogled: "Danes bodo razlike velike, vsaj mislim tako. Bomo videli."

Pred težkima preizkušnjama najbolje v skupnem seštevku kaže Američanu Seppu Kussu (Jumbo-Visma), ki ima pred Marcom Solerjem (UAE Emirates) 26 sekund prednosti, Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Roglič (Jumbo-Visma) na tretjem oziroma četrtem mestu zaostajata 1:09 in 1:36. Naslednji je mladi Lenny Martinez (Groupama-FDJ), ki ima 2:02 pribitka, sledijo pa mu Joao Almeida (UAE Emirates - 2:16), Vingegaard (Jumbo-Visma - 2:22), Juan Ayuso (UAE Emirates - 2:25), Enric Mas (Movistar - 2:50), Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe - 3:14) ...