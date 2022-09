Po četrtkovem trpljenju na Penas Blancas bodo imeli nekoliko težje noge danes tudi specialisti za sprinte, zato pa bo toliko več dela za njihove ekipe, ki bodo morale dirko nadzorovati in poskrbeti, da sploh pride do zaključnega sprinta. Če ne bodo dovolj zavzete, pa se bo danes lahko zgodilo, da bo pobeg uspel.

Tudi Ayuso med pozitivnimi, a bo dirko nadaljeval



Tudi danes pred začetkom etape prihajajo novice o novih primerih okužbe z novim koronavirusom. Iz ekipe UAE Emirates so sporočili, da je bil njihov kolesar, 19-letni Juan Ayuso, ki v skupnem seštevku dirke zaseda odlično 5. mesto (+4:53), pozitiven na testiranju za koronavirus, a bo dirko nadaljeval.



19-letni Španec Juan Ayuso na svoji prvi tritedenski dirki zaseda visoko peto mesto. Foto: Guliverimage



Španec je asimptomatičen, vrednosti PCR-testa pa nakazujejo, da je možnost prenosa okužbe tako majhna, da umik z dirke ni potreben.



Kaj je pričakovati od 13. etape?

Kakšnih bojev favoritov danes ne gre pričakovati. Ti so imeli svoj dan včeraj, še veliko zahtevnejše delo pa jih čaka v soboto in nedeljo. Belgijec Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) bo lahko še en dan mirno kolesaril v rdeči majici, le težavam se mora izogibati. Včeraj mu to ni popoldnoma uspelo, saj je padel, a jo odnesel brez poškodb. Tudi za Primoža Rogliča je danes priložnost, da si odpočije in varno opravi z etapo.

Jan Polanc (UAE Emirates), ki je drugi Slovenec na dirki, se je včeraj izkazal z odlično vožnjo, svojemu moštvenemu kolegu Marcu Solerju pomagal do stopničk, sam pa je zasedel četrto mesto. V skupnem seštevku se je Polanc prebil v najboljšo deseterico, zato mu danes zagotovo nihče ne bo pustil zbežati.

Etapa se bo z zaprto vožnjo v Rondi začela ob 13.15, ob 13.36 bo pravi start, v cilj pa bodo kolesarji prispeli enkrat med 17.20 in 17.42. Zaključek etape bo rahlo v klanec.

Skupni vrstni red (12/21): 1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step) 44;25:09

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 2:41

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:03

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:06

5. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 4:53

6. Wilco Kelderman (Niz/Bora - Hansgrohe) 6:28

7. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 6:56

8. Joao Almeida (Por/UEA Team Emirates) 7:18

9. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 8:00

10. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 8:05

