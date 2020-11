Trenutek resnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič bo na današnjem kronometru spet skušal priti do rdeče majice vodilnega.

Primož Roglič bo na današnjem kronometru spet skušal priti do rdeče majice vodilnega. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Na Dirki po Španiji je po prostem dnevu čas, da kolesarji spet zavrtijo pedala, a tokrat brez pomoči moštvenih kolegov. Na sporedu je namreč 33,7 kilometra dolg posamični kronometer, ki predstavlja odlično priložnost za Primoža Rogliča (Jumbo Visma), da si spet prilasti nazaj rdečo majico vodilnega. A ne samo to. Prav tako se obeta priložnost, da si prikolesari nekoliko izdatnejšo prednost pred zaključkom 75. Vuelte.

Pred Primožem Rogličem in njegovimi tekmeci je ura resnice. A lahko rečemo v prenesenem pomenu, saj bodo s torkovo vožnjo na čas opravili nekoliko hitreje – približno 40 minut. Slovenski kolesar je v skupnem seštevku zdaj spet na drugem mestu in za vodilnim Richardom Carapazom zaostaja 10 sekund, potem ko je rdečo majico izgubil v izjemno zahtevni 12. etapi, oziroma na zaključnem vzponu Alto de L'Angliru.

Nekaj po 17. uri spet v rdečem?

V ponedeljek so imeli vsi kolesarji na Vuelti čas za počitek, ki ga je Roglič izkoristil za pripravo na današnji dan. Da je zanj pomemben, je bilo moč razbrati tudi iz dejstva, da slovenski mediji nismo mogli slišati njegovega razmišljanja pred posamično vožnjo na čas, s katero bo začel ob 16:34. Vendarle je favorit v boju s preostalimi tekmeci za skupno zmago. Favorit tudi za etapno zmago, kar bi bila že njegova četrta na letošnji Vuelti in skupno peta v karieri.

Če bo šlo vse po ustaljenih tirnicah, bi moral biti okoli 17.20 spet odet v rdeče. A bo bolj pomembno, kakšno prednost bo imel, saj bo ta zelo pomembna v zaključnem delu Dirke po Španiji, na kateri bi se lahko spet nekoliko konkretneje zatresla tla v sobotni gorski etapi.

Sicer so že prej tri hribovite, vendar se nobena na konča s ciljem v klanec. A bo tudi v teh dneh potrebna stoodstotna zbranost, saj je letošnja dirka zelo razburljiva in spremljamo agresivno kolesarjenje.

Trasa kronometra je dolga 33,7 kilometra. Foto: A.S.O.

Član Jumbo-Visme nenehno izpostavlja, da gre dan za dnem in je tako z mislimi le pri torkovem kronometru, ki se bo začel v Murosu, po 33,7 kilometra pa končal z gorskim ciljem Mirador de Ezaro. Kolesarjem bi lahko na ravninskem delu trase nagajal frontalni veter, najtežji del pa bo nato povsem ob zaključku, ko jih bo čakal 1,8 kilometra dolg klanec s kar 14,8-odstotno povprečno naklonino.

Nima takšnih tekmecev kot na Touru

Skoraj zagotovo bodo kolesarji pred začetkom vzpona zamenjali kolo za kronometer s tistim za navadne gorske trase. Povprečni naklon je bistveno večji kot denimo nedeljski na Alto de L'Angliru (9,9-odstotni), na katerem je imel slovenski šampion težave. Sicer največja naklonina ne bo 25 odstotkov, predvsem pa bo klanec bistveno krajši. Nedeljski zaključek je bil dolg kar 12,4 kilometra.

Zaključek današnjega kronometra bo predstavljal 1,8 kilometra dolg vzpon. Foto: A.S.O.

A so tu še drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na dnevno formo. Dejstvo je, da je Roglič v pogonu praktično vseskozi od avgusta in baterije zagotovo niso najbolj polne. Med drugim je dirkal na tritedenskem Touru, se boril za skupno zmago, in prav kronometer oziroma Tadej Pogačar mu je na največji dirki na svetu vzel končno zmago.

V Španiji ni videti, da bi imel na posamični vožnji takšnega tekmeca, ki bi ga lahko ogrozil pri današnjem pohodu do rdeče majice. Tako Enric Mas, Daniel Martin, Hugh Carthy kakor tudi Richard Carapaz ne slovijo kot specialisti za kronometer, pa čeprav je zadnji izpostavil, da je tej disciplini letos posvetil nekoliko več pozornosti.

