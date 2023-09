Teren za Rogliča?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Dirki po Španiji je čas za novo razburljivo etapo, ki se bo končala z vožnjo navkreber na gorski cilj I. kategorije, na katerem se bodo morda spet udarili med seboj favoriti za skupno zmago. V rdečem bo še naprej kolesaril Sepp Kuss, njegov moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Primož Roglič, zaključek sredinega dneva mu je napisan na kožo, pa je po torkovem kronometru zdaj četrti, medtem ko je veliki tekmec Remco Evenepoel tretji in ima pred slovenskim šampionom 27 sekund prednosti. Sredino dogajanje se bo začelo ob 13.15.

Enajsta etapa bo podoba tisti deveti, v kateri so morali nato organizatorji zaradi slabih razmer na cesti na zaključnem vzponu skrajšati etapo za dva kilometra. Konec sredinega dne bo prav tako pomenil gorski cilj I. kategorije, Laguna Negra de Vinuesa.

Vse skupaj se bo začelo v Lermi, po 163,3 kilometra dolgi vožnji pa se bodo prešteli junaki dneva. Ob pogledu na profil lahko vidimo, da pred zaključnim vzponom pretiranih preglavic kolesarji, kar zadeva težavnost trase, ne bodo imeli, saj je v večini ravna z rahlimi kratkimi vzponi.

Foto: A. S. O.

Zaključni kategoriziran vzpon se začne 6,5 kilometra pred ciljem, a se cesta vzpenja že prej, skoraj vseskozi od letečega cilja 18 kilometrov pred ciljem, kjer se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde.

Foto: A. S. O. In kakšen je zaključni klanec? Dolžina je torej 6,5 kilometra, povprečna naklonina pa bo 6,8-odstotna. Zato lahko pričakujemo agresivno in hitro dirkanje kolesarjev v zadnji fazi trase.

Najbolj strm del bo povsem na koncu, približno 1,5 kilometra pred ciljem, ko bo naklonina več kot 10-odstotna – največ 14-odstotna. Če bodo ubežniki ujeti že pred koncem, se bo obetala prava poslastica tistih, ki jih zanima rdeča majica v Madridu. Takšen konec je pisan na kožo Rogliču, v njem pa se odlično znajde tudi Evenepoel.

Enajsta etapa bo bolj ogrevanje za osrednje favorite, ki bodo morali pravi obraz pokazati v izjemno zahtevni petkovi kraljevski etapi s ciljem na Col du Tourmalet – pred tem bodo morali opraviti še z enim gorskim ciljem III., I. in ekstra kategorije. In to vse na francoskih tleh.

Rezultati po 10. etapi

Results powered by FirstCycling.com