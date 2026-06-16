Dirka Po Sloveniji: pet etap in legendarni Vršič

Na dirki Po Sloveniji čaka kolesarje pet etap. Uvodna bo v sredo, 17. junija, v Velenju, zaključek pa bo tradicionalno v nedeljo v Novem mestu. Najzahtevnejša bo četrta etapa, v kateri se bodo morali kolesarji povzpeti tudi na legendarni Vršič.

Etape na dirki Po Sloveniji

1. etapa, Velenje–Rogaška Slatina, 141,6 km, 17. junij

3D-predstavitev etape

Jakob Omrzel: "Takšne razgibane etape so nepredvidljive. Možnosti so nekje 50 : 50, da bo prišlo do šprinta, ali pa bo tako kot lani, ko smo videli zreduciran šprint manjše skupine. Zaradi takšne etape je dirka zelo zanimiva in nepredvidljiva. Noge so sveže, glava je sveža, zato bi lahko bilo zelo zanimivo."

2. etapa, Radlje ob Dravi–Ormož, 177,6 km, 18. junij

Bogdan Fink: "Malce daljša etapa po Dravski kolesarski poti. Štartamo v Radljah ob Dravi, prvič v zgodovini. Cilj je pri najboljšem gostitelju lanske izvedbe, v Ormožu. Prvi del etape je priložnost za pobeg. Čez Podvelko sledi soliden vzpon. Čeprav je III. kategorije, je dolg in položen. V zadnjem delu se s Cirkulanami začne tehnično zanimiv del. V tej etapi je vključena tudi hrvaška občina Cestica. Ormož, vzpon na Jeruzalem – vzpon IV. kategorije – in cilj v Ormožu."

3. etapa, Maribor–Celje, 138,8 km, 19. junij

3D-predstavitev etape

Bogdan Fink: "Najkrajša etapa na dirki. Štart na Lentu. To je etapa, ki bo dala prve obrise tistih, ki računajo na končno zmago. Sicer je najkrajša, a ima razgiban teren – z dvema resnima vzponoma. Prvi del je popolnoma ravninski, potem sledijo Zreče in del vzpona na Roglo – II. kategorije. Sledi spust nazaj proti Zrečam. V Celju sledi tradicionalni vzpon iz Laškega na Celjsko kočo. Vzpon, ki je že večkrat premešal karte na slovenski dirki. Cilj je v središču mesta."

Jakob Omrzel: "Zagotovo bosta klanca zanimivost te etape – nepredvidljivo bo. Mislim, da lahko dobimo kakšno presenečenje. Lani je na primer celotna skupina prišla na Celjsko kočo, a to ni bil zadnji vzpon. Letos bo stanje zagotovo drugačno. Če je v igri kakšna ambiciozna in pogumna glava, se lahko marsikaj zgodi že na spustu."

4. etapa, Kranj–Kranjska Gora, 183,1 km, 20. junij

3D-predstavitev etape

Bogdan Fink: "Po dolgem času štart etape v Kranju in po dolgem času tudi cilj v Kranjski Gori. Leta 2013 smo se podali na Vršič. To bo izredno naporna etapa, na neki način brutalna. Vzpon na Dražgoše je II. kategorije – Slovenci ga dobro poznamo –, sledi spust v Kropo. Iz Kranjske Gore gremo v Italijo, v Trbiž, kjer bo pri spomeniku Primoža Rogliča leteči cilj. Sledi vzpon na Predel, nato spust v dolino Soče ter zaključni in najtežji vzpon dirke Po Sloveniji – vzpon na Vršič. Nato sledi spust po prenovljeni cesti v Kranjsko Goro. Brutalno težka etapa z okoli štiri tisoč višinskimi metri."

Jakob Omrzel: "Tukaj pridemo do standarda, ko govorimo o gorskih etapah. Takšna etapa ti da veselje, zlasti kolesarju, ki si želi narediti nekaj več. Medtem bodo šprinterji precej trpeli. Ta etapa mi daje motivacijo, če bom nastopil na tej dirki. Tukaj se že pogovarjamo o generalnem seštevku."

5. etapa, Litija–Novo mesto, 162,1 km, 21. junij

3D-predstavitev etape

Jakob Omrzel: "Daljša je kot lansko sezono. Dodani so vzponi, domači kraji, domače ceste. Te etape, če bom vozil, se zelo veselim. Peta etapa je še vedno lahko odločilna, ker bodo noge po soboti težke. Šlo bo na polno. Etapa bo zelo odločala o seštevku, je zelo težka, ker je dodanih nekaj več kilometrov. Morda tudi več časa, da postanejo noge bolj utrujene in se dirka razvije."

Znano je tudi razmerje zmag med Slovenci in tujci v korist zadnjih. Slovenija ima skupno 14, tujci pa 16 zmag.