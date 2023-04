Bo razjasnjena negotovost glede Tadeja Pogačarja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo znane vse podrobnosti tras na letošnji dirki Po Sloveniji, ki bo potekala od 14. do 18. junija. Prav tako bo jasno, katere ekipe bodo nastopile na največji slovenski kolesarski pentlji. Znano je, da bosta zagotovo UAE Emirates in Bahrain Victorious, ni pa še znano, s kakšnimi zasedbami bosta prišli WorldTour ekipi, ki najverjetneje ne bosta edini iz svetovne serije. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je zadnji dve leti vzel prav dirko Po Sloveniji za trening pred Dirko po Franciji in obakrat osvojil zeleno majico za najboljšega. Bo tudi letos tako? Več bo znanega na današnji novinarski konferenci, ki jo bomo od 10.30 naprej pospremili tudi na Sportalu.