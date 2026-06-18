Rdeči biki mislijo resno

Druga etapa 32. dirke Po Sloveniji bo kolesarje popeljala od Radelj ob Dravi do Ormoža. Dolga bo 181,2 kilometra, ime Drava Bike pa je dobila po kolesarski poti ob reki Dravi. V zeleni majici vodilnega bo na štartu Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe), zmagovalec prve etape, pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe pa bodo po popolnem razpletu v Rogaški Slatini verjetno tudi danes pogledovali proti etapni zmagi. Radlje ob Dravi bodo prvič v zgodovini gostile štart etape, Ormož pa bo cilj dirke Po Sloveniji pričakal tretjič. Vse skupaj se bo začelo ob 11.35, dogajanje pa bomo podrobneje spremljali na Sportalu.

Začetek etape bo razgiban in bo ponujal priložnost za beg. Že v prvem delu namreč kolesarje čaka vzpon na Janževski vrh, gorski cilj tretje kategorije, nato pa se bo trasa umirila in peljala mimo Maribora, Ptuja ter Zavrča - v zadnjih dveh krajih bosta tudi leteča cilja.

Zaključek bo znova začinil tradicionalni vzpon proti Jeruzalemu, gorski cilj četrte kategorije, ki lahko pred ciljem v Ormožu razredči skupino. A bo tudi v zaključku nekaj krajših vzponov, ki bi lahko dodatno skrčili glavnino. Kljub temu se pričakuje sprint skupine kolesarjev, pri čemer bodo morale ekipe sprinterjev preživeti razgiban zaključni del.

V zeleni majici vodilnega bo začel Novozelandec Laurence Pithie, ki je bil najhitrejši v prvi etapi.

2. etapa, Radlje ob Dravi–Ormož, 177,6 km, 18. junij

Bogdan Fink: "Malce daljša etapa po Dravski kolesarski poti. Štartamo v Radljah ob Dravi, prvič v zgodovini. Cilj je pri najboljšem gostitelju lanske izvedbe, v Ormožu. Prvi del etape je priložnost za pobeg. Čez Podvelko sledi soliden vzpon. Čeprav je III. kategorije, je dolg in položen. V zadnjem delu se s Cirkulanami začne tehnično zanimiv del. V tej etapi je vključena tudi hrvaška občina Cestica. Ormož, vzpon na Jeruzalem – vzpon IV. kategorije – in cilj v Ormožu."