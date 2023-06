Napeto bo vse do konca. Kdo bo zmagovalec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred peto etapo 29. dirke Po Sloveniji so razlike med kolesarji na vrhu skupnega seštevka tako majhne, da bo o končnem zmagovalcu odločal prav konec dirke. Zadnja, 142,6 kilometra dolga etapa od Vrhnike do Novega mesta bo tako izjemno zanimiva, kolesarji jo bodo končali s sprintom na Glavnem trgu v dolenjski prestolnici, a tik pred koncem jim bo dan otežil kratek, a izjemno strm vzpon na Trško Goro. Ekipi Euskaltel Euskadi so ponoči izpred hotela v Ljubljani ukradli kombi s 14 kolesi, tako da moštvo danes ne bo štartalo, organizatorji pa vse, ki bi kaj vedeli o kraji, prosijo za pomoč.