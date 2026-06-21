Na vrsti še zadnji obračun. "Ni še konec."

Po včerajšnji kraljevski etapi 32. dirke Po Sloveniji je v zeleno majico vodilnega oblekel Nemec Florian Lipowitz, ki je bil najhitrejši na Vršiču, v cilj v Kranjski Gori pa je prišel skupaj z italijanskim kolegom iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe Giulijem Pellizarijem. Ta je v skupnem seštevku drugi, tretji pa je slovenski up Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious), ki je tekmecema obljubil, da ju bo izzval tudi v današnji zaključni peti etapi dirke, 170-kilometrski preizkušnji od Litije do Novega mesta. Začelo se bo ob 11. uri, dogajanje pa bomo podrobno spremljali na Sportalu.

"Ni še konec. Zdaj pridejo moje ceste, etapa v mojih krajih in upam, da se kaj še lahko pripeti," je včeraj v Kranjski Gori povedal 20-letni kapetan moštva Bahrain – Victorious Jakob Omrzel. Novomeščan je tako na zaključni etapi letošnje dirke Po Sloveniji napovedal boj do zadnjega.

Red Bull – BORA – hansgrohe sicer letos na slovenskih cestah kaže izjemno moč in je imela v prvih štirih etapah popoln nadzor nad dogajanjem ter zeleno majico ves čas v svojih rokah. Ubranitev te bo prioriteta tudi zadnji dan, ki pa prinaša nekaj izzivov.

Foto: zajem zaslona

Peta etapa bo z nekaj več kot 2.500 višinci razgibana, kolesarje čaka pet kategoriziranih klancev, za začetek Vače (5,7 km/6 %), ki je ocenjen z drugo kategorijo, nato pa štirimi tretje, Bogenšperk (4,2 km/5.6 %), Grmada (1,7 km/10,9 %), Trebelno (4,3 km/6 %) in pa naposled še Trška gora (1,6 km/9,9) %), ki bo odločilna.

Na tem kratkem, a strmem klancu so mogoči še zadnji napadi na zeleno majico, Omrzel mora nadoknaditi minuto in 32 sekund, preostali kolesarji, ki še upajo na skupno zmago, zaostajajo že več kot dve minuti. Tu so še kolesarji, ki ciljajo zgolj na prestižno etapno zmago po sprintu na Glavnem trgu v Novem mestu, vse to pa so sestavine za izjemno zanimivo in eksplozivno zaključno etapo slovenske pentlje.

Zaključek dirke bo otežili še vreme, saj vremenoslovci za nedeljo napovedujejo izjemno visoke temperature, v Novem mestu naj bi se povzpele do 33 stopinj Celzija.

Etapa se bo z zaprto vožnjo v Litiji začela ob 11. uri, kilometer nič bodo dosegli hitro, po le nekaj minutah nevtrealne vožnje, nato bo šlo na polno vse do 15. ure, okoli katere naj bi v cilj prispeli najboljši kolesarji.

Skupni vrstni red po štirih etapah: 1. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 15:42:38

2. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 0:04

3. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorious) 1:32

4. Alessandro Fancellu (Ita/MBH Bank CSB Telecom Fort) 2:19

5. Samuel Fernandez (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) isti čas

6. Sebastian Berwick (Avs/Caja Rural-Seguros RGA) 2:21

7. Joel Nicolau (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) 2:47

8. Alex Tolio (Ita/Bardiani CSF 7 Saber) 2:50

9. Luca Covili (Ita/Bardiani CSF 7 Saber) 3:03

10. Ivan Cobo (Špa/Kern Pharma) 3:41

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24. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 7:17

31. Roman Jermakov (Slo/Bahrain-Victorious) 11:50

43. Jaka Marolt (Slo/Factor Racing) 21:46

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