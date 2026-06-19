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Avtor:
J. L.

Petek,
19. 6. 2026,
8.30

Osveženo pred

14 ur, 13 minut

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Po Sloveniji Po Sloveniji Dirka Po Sloveniji

Petek, 19. 6. 2026, 8.30

14 ur, 13 minut

Dirka Po Sloveniji, 3. etapa (Maribor - Celje, 137,6 km)

Pred favoriti na dirki Po Sloveniji prvi pravi test

Avtor:
J. L.

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Jakob Omrzel | Jakob Omrzel bo moral danes pokazati močne noge. | Foto Aleš Fevžer

Jakob Omrzel bo moral danes pokazati močne noge.

Foto: Aleš Fevžer

Po sprinterskem razpletu v Ormožu, kjer je zmago slavil Dušan Rajović, bo tretja etapa dirke Po Sloveniji predstavljala precej drugačen izziv. V zeleni majici vodilnega ostaja Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki ima pred zasledovalci še naprej lepo izhodišče, a petek bo dan, ko se bo od majice vodilnega poslovil, saj bodo v ospredje prišli favoriti za skupno zmago. Od Slovencev je v skupnem seštevku najbolje postavljen Tilen Finkšt, zanimivo pa bo spremljati Jakoba Omrzela, ki bo moral danes pokazati prave noge, saj ima visoke ambicije na domači kolesarski pentlji. Štart etape je ob 11.30, dogajanje pa bomo podrobneje spremljali na Sportalu.

Etapa od Maribora do Celja je najkrajša na letošnji dirki, a po profilu še zdaleč ne najlažja. Prvi del bo bolj umirjen in ravninski, nato pa bo sledil vzpon na Planino na Pohorju, gorski cilj druge kategorije. Gre za približno 7,6 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom nekaj več kot šest odstotkov. To ni klanec z ekstremnimi številkami, a je dovolj dolg in enakomerno zahteven, da lahko že naredi prvo resno selekcijo, posebej če bodo ekipe favoritov navile tempo.

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Po spustu in razgibanem nadaljevanju bo v zaključku sledil še tradicionalni vzpon iz Laškega na Celjsko kočo. Tudi ta meri skoraj osem kilometrov, povprečni naklon pa je podoben kot na prvem vzponu, nekaj nad šestimi odstotki.

"To je etapa, ki bo dala prve obrise tistih, ki računajo na končno zmago. Sicer je najkrajša, a ima razgiban teren – z dvema resnima vzponoma," pravi organizacijski direktor dirke Bogdan Fink. Po spustu s Celjske koče bo do cilja v središču Celja ostalo še dovolj kilometrov, da se lahko skupine znova nekoliko sestavijo, a bo na teh dveh vzponih že jasno, kdo ima prave noge za boj za zeleno majico.

Nekako je že jasno, da jo bo moral Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe) predati. Ali jo bo moštvenemu kolegu Florianu Lipowitzu ali denimo kakšnemu drugemu, bomo videli danes po 15. uri. Pogledi bodo usmerjeni tudi v slovenskega matadorja Jakoba Omrzela (Bahrain - Victorious).

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