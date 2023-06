Še ena priložnost za Groenewegna, mu bo uspel "hat-trick"?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vrsti je tretja etapa 29. dirke Po Sloveniji, 173,4 kilometra dolga preizkušnja od Grosupljega do Postojne pa bo vendarle postregla z nekoliko bolj zahtevnimi klanci, a spet ne s takšnimi, da jih sprinterski asi ne bi mogli premagati. To ponuja možnost vodilnemu kolesarju na dirki, Nizozemcu Dylanu Groenewegnu, da zabeleži "hat-trick" zmag.

Kolesarje že zelo zgodaj čaka najresnejši klanec na letošnji slovenski pentlji doslej, povzpeli se bodo namreč na Rakitno (9,2 km pri 5,5-odstotnem povprečnem naklonu), ki je ocenjen z drugo kategorijo. Vrh tega bodo dosegli že na 30. kilometru etape. Pred prvim obiskom Postojne, takoj po dolgem spustu z Rakitne, jih čaka še vzpon četrte kategorije na Planino (3,8 km, 4,3-odstotni povprečni naklon), na 117. kilometru etape pa še en klanec tretje kategorije Šembije (3,9 km, 4,9-odstotni povprečni naklon). Tudi ta je dovolj daleč od cilja, da iz boja za zmago ne bi smel povsem izločiti sprinterskih asov, bo pa tudi zaključek dneva precej razgiban, zato se lahko zgodi marsikaj.

3. etapa, 16. junij 2023, Grosuplje−Postojna, 173,4 km

Vseeno je videti, da sprinterski deli ekip Bahrain Victorious, predvsem pa Jayco AlUle na letošnji slovenski pentlji delujejo izvrstno. Luka Mezgec, Dylan Groenewegen in druščina iz avstralskega moštva so imeli v prvih dveh dneh popoln nadzor nad dirko, danes bodo zagotovo poskušali osvojiti "hat-trick" zmag. Z velikim zanimanjem bomo spremljali, kdo in kako jim bo poskušal prekrižati načrte.

Zanimiv utegne biti tudi boj za točke na treh letečih sprintih, prvi bo že na Igu po dobrih desetih kilometrih etape. Drugi v Ilirski Bistrici (101. km), tretji pa v Postojni (149. km) tik pred razburljivim zaključkom dneva.

Tretja etapa 29. dirke Po Sloveniji se bo začela ob 10.45, predvidoma ob 10.52 naj bi kolesarji prevozili kilometer nič v Šmarju - Sapu, v cilju pa tekmovalce pričakujejo enkrat med 14.50 in 15.30.

Skupni vrstni red po dveh etapah: 1. Dylan Groenewegen (Niz/Jayco-AlUla) 8;22:42

2. Matteo Moschetti (Ita/Q36.5) + 0:10

3. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain Victorious) isti čas

4. Raul Garcia Pierna (Špa/Equipo Kern Pharma) 0:18

5. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 0:19

6. David Gonzalez (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) 0:20

7. Robin Froidevaux (Švi/Tudor Pro)

8. Ide Schelling (Niz/Bora-Hansgrohe)

9. Fernando Barcelo (Špa/Caja Rural-Seguros RGA)

10. Luca Colnaghi (Ita/Green Project-Bardiani CSF-Faizane)

...

15. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla)

21. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil)

30. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

40. Natan Gregorčič (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

47. Jaka Primožič (Slo/Ekipa Slovenije) vsi isti čas

...

