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Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Sreda,
17. 6. 2026,
9.03

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek
Dirka Po Sloveniji Po Sloveniji Po Sloveniji Jakob Omrzel Florian Lipowitz

Sreda, 17. 6. 2026, 9.03

15 minut

Dirka Po Sloveniji 1. etapa (Velenje–Rogaška Slatina, 141,6 km)

Favoriti bodo morali biti na preži že v 1. etapi dirke Po Sloveniji

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

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Jakob Omrzel | Jakob Omrzel je glavni slovenski adut za vidnejšo uvrstitev na dirki Po Sloveniji. | Foto Profimedia

Jakob Omrzel je glavni slovenski adut za vidnejšo uvrstitev na dirki Po Sloveniji.

Foto: Profimedia

Kolesja 32. kolesarke dirke Po Sloveniji se bodo zavrtela danes v Velenju, kjer bo štart prve etape. Kolesarje čaka zelo nepredvidljiv dan s številnimi krajšimi vzponi, ki bi lahko naredili selekcijo pred ciljem v Rogaški Slatini. Favoriti za skupno zmago na slovenski kolesarski pentlji, kot sta Florian Lipowitz in Jakob Omrzel, bodo morali biti pazljivi že uvodni dan. Dogajanje na trasi bomo v živo spremljali na Sportalu od 12.15 naprej, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 15.30.

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Prva etapa dirke Po Sloveniji bo kolesarje peljala od Velenja do Rogaške Slatine. Profil na prvi pogled ni izrazito težak, a tudi ne povsem ravninski. Že po startu sledi razgiban uvod proti Šoštanju, nato se trasa postopoma spušča vse do Celja.

V tem delu bodo kolesarji lovili točke na letečih ciljih, najizrazitejša ovira dneva je vzpon četrte kategorije na Ješovec pri Šmarju. Dolg je sicer zgolj 1,7 kilometra in ima povprečno 6,3-odstotno naklonino.

Zaključek bo zanimiv, ker Rogaška Slatina ne bo predstavljala le cilja, saj se bo pred tem peljalo še v krožni vožnji po okoliških gričih, ki bodo lahko naredili dodatno selekcijo, kar se je v preteklosti že zgodilo.

Omrzel opozarja

Favoriti za skupno zmago bodo morali biti pozorni že prvi dan, da si ne bodo prikolesarili kakšnega nepotrebnega zaostanka, medtem ko jih bo glavni del čakal v soboto, ko bo na sporedu kraljevska etapa, ki bo vključevala tudi vzpon na legendarni Vršič.

Jan Tratnik bo delal za Floriana Lipowitza. | Foto: Ana Kovač Jan Tratnik bo delal za Floriana Lipowitza. Foto: Ana Kovač

"Takšne razgibane etape so nepredvidljive. Možnosti so nekje 50 : 50, da bo prišlo do šprinta, ali pa bo tako kot lani, ko smo videli zreduciran šprint manjše skupine. Zaradi takšne etape je dirka zelo zanimiva in nepredvidljiva. Noge so sveže, glava je sveža, zato bi lahko bilo zelo zanimivo," je ob predstavitvi dirke Po Sloveniji dejal Jakob Omrzel.

Član Bahrain-Victorious je edini slovenski adut za skupno zmago, s katero pa se pogledujejo pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. Pri nemško-avstrijskem moštvu ob pomoči Jana Tratnika računajo na zmagoviti pohod Floriana Lipowitza, ki se pripravlja na Tour de France, dodatno orožje pa je Giulio Pellizzari, ki je imel na Giru težave z želodcem, a pred tem pokazal, da ima močne noge.

1. etapa, Velenje–Rogaška Slatina, 141,6 km, 17. junij

Dirka Po Sloveniji 1. etapa | Foto:

3D-predstavitev etape
Dirka Po Sloveniji Po Sloveniji Po Sloveniji Jakob Omrzel Florian Lipowitz
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